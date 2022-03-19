誘81童裸拍 台大準碩士生「一罪一罰」判104年

台大前準碩士生林和駿誘騙少女拍裸照，被判刑104年2個月定讞。（本報資料照片）

台大前準碩士生林和駿冒用他人相片誘騙81名少女、女童拍裸照，並曾寄給同好，被查扣多達120G檔案，最高法院依違反兒童及少年性剝削防制條例判他90案罪名定讞，依一罪一罰論處，累計共判他104年2個月定讞，但因台灣有期徒刑上限為30年，檢方將聲請定應執行刑，待法院裁定實際執行的刑期。

林和駿（27歲）2016年11月甄選上台大醫療器材與醫學 影像研究所碩士班，原訂2017年暑假後入學，但案情爆發後，林被台大註銷錄取資格。

林和駿自稱有蘿莉控傾向，他自2014年起，透過通訊軟體、交友網站以假帳號、假身分、假照片誘騙少女拍裸照，還曾恐嚇部分被害人；警方建檔時還依姓名、年齡、學校、身材評語等分門別類，被害人從高中到國小學生都有，年紀最輕僅國小二年級。

林和駿曾向媒體表示，「這個世上不會給犯錯的人第二次機會，可不可以判我死刑？」一審判他三年徒刑。

二審認為，林和駿為滿足癖好，常態性向別人要裸照供己觀覽、滿足私慾，非一時失慮，沒有「情輕法重」的問題，不值得同情，未予減刑。

合議庭指出，林和駿最終坦承全部犯行，並與其中五名被害人和解，尚有悔意，依修正前兒童及少年性剝削防制條例引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號等罪，共計92案罪名判刑106年10月徒刑，另有36個月徒刑得易科罰金。

案件上訴三審，最高法院撤銷其中二案各判一年四月部分，認定引誘使兒童製造猥褻行為的時間與卷證不符，有待釐清故發回更審，其餘駁回上訴，其餘定讞的90案罪名，共判104年2月徒刑定讞。