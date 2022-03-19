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兩岸疫情緩 重啟小三通？海基會低調未回應

記者林汪靜／台北19日電
海基會董監事聯席會議，代董事長許勝雄回應今年兩岸交流，謹慎看待兩岸貿易。（圖：海基會提供）
海基會董監事聯席會議，代董事長許勝雄回應今年兩岸交流，謹慎看待兩岸貿易。（圖：海基會提供）

海基會代理董事長許勝雄18日表示，兩岸疫情逐漸緩和，期待兩岸交流互動能隨著疫情降溫逐步恢復。針對本報系聯合報記者提問對重啟小三通的時間點，許勝雄低調未回應，對於今年兩岸經貿能否更進一步，則持謹慎樂觀，但不預判今年經貿表現。

海基會人士則肯定表示，海基會會轉達台商們對小三通重啟的訴求。

海基會昨舉行董監事聯席會議，代董事長許勝雄主持。陸委會副主委邱垂正、貿協董事長黃志芳等到場，至於企業家來的不多，出席有燿華集團創辦人張平沼，而之前捲入中國大陸「斷獨金脈」爭議的遠東集團董事長徐旭東則缺席沒到。

許勝雄指出，中國大陸的經濟狀況維持中度穩定成長，今年的經濟成長率預估為5.5%。

去年中國大陸貿易進出口總值達6.05兆美元，外貿年增30%，創下歷史新高，但目前投資成長趨緩、內需消費不振，加上疫情因素，經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，今年中國大陸發展面臨的風險明顯增多。

他強調，展望未來，仍審慎樂觀，因為許多國家正採取新的防疫政策，與病毒共存，讓新冠肺炎的防範與治療並行。如果兩岸間疫情緩和，也期待兩岸交流互動能隨著疫情降溫逐步恢復，海基會也會做好準備，隨時為兩岸事務貢獻心力。

許勝雄還提到，中國大陸作為世界第二大經濟體，在經濟發展過程中，排碳問題是很大的挑戰與考驗，未來中國大陸會持續推動減排、「能耗雙控」政策，針對能源消耗的總量、強度等兩項指標進行嚴密的控管，這也使得在陸台商經營環境面臨巨大變化，2050年要達到淨零碳排，每一個國家與企業都要努力面對。

疫情 投資 防疫

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