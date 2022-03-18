想玩「交換性伴侶」 他偷拍女友裸體PO網

複姓歐陽的男子想邀網友交換性伴侶，趁女友不注意時，偷拍女友全裸、下體照PO網給人參考，被訴散布竊錄他人身體隱私 罪，歐陽不認罪，稱拍照經過同意，台北地院判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元台幣，可上訴。

2020年10月1日清晨6時，歐陽在台北市「雅璞文旅飯店」房間內，趁陳姓前女友躺在塌塌米上精神倦怠時，俯身在陳女的腿間，拍攝陳女自下巴以下的全裸照片以及下體的照片各一張。

陳女察覺有異，歐陽敷衍說只想留念而已，同日上午就透過手機 內TWITTER通訊軟體將竊錄的照片傳給網友，陳女提告，歐陽被訴。

毆陽說，2020年11月23日已和陳女在雲林斗六達成調解，互不追究法律責任，應視為女友撤回告訴，不過歐陽指的調解，是雙方分手後，歐陽同意給付墮胎費、身體調養費4萬元台幣，不包含偷拍的事，調解書也沒有提到偷拍。

歐陽稱，去旅館 前一個星期，曾詢問陳女可否接受交換伴侶，陳女說要看對方的照片決定，有口頭同意拍照，他拍好拿給陳女看，之後才將照片傳出。

法官審理卻認為，歐陽偵查中說拍的時候陳女不知情，後改稱陳女默認等，所述情節說法空泛、翻異不一，難以採信，認定歐陽犯行明確。

判決書指出，歐陽無故竊錄他人身體隱私，旋將竊錄照傳給網友，對被害人隱私侵害不輕，被害人精神也承受壓力，審酌他否認犯行，未賠償被害人，態度不佳，依法判刑。