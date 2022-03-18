我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

想玩「交換性伴侶」 他偷拍女友裸體PO網

記者王聖藜／台北18日電

複姓歐陽的男子想邀網友交換性伴侶，趁女友不注意時，偷拍女友全裸、下體照PO網給人參考，被訴散布竊錄他人身體隱私罪，歐陽不認罪，稱拍照經過同意，台北地院判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元台幣，可上訴。

2020年10月1日清晨6時，歐陽在台北市「雅璞文旅飯店」房間內，趁陳姓前女友躺在塌塌米上精神倦怠時，俯身在陳女的腿間，拍攝陳女自下巴以下的全裸照片以及下體的照片各一張。

陳女察覺有異，歐陽敷衍說只想留念而已，同日上午就透過手機內TWITTER通訊軟體將竊錄的照片傳給網友，陳女提告，歐陽被訴。

毆陽說，2020年11月23日已和陳女在雲林斗六達成調解，互不追究法律責任，應視為女友撤回告訴，不過歐陽指的調解，是雙方分手後，歐陽同意給付墮胎費、身體調養費4萬元台幣，不包含偷拍的事，調解書也沒有提到偷拍。

歐陽稱，去旅館前一個星期，曾詢問陳女可否接受交換伴侶，陳女說要看對方的照片決定，有口頭同意拍照，他拍好拿給陳女看，之後才將照片傳出。

法官審理卻認為，歐陽偵查中說拍的時候陳女不知情，後改稱陳女默認等，所述情節說法空泛、翻異不一，難以採信，認定歐陽犯行明確。

判決書指出，歐陽無故竊錄他人身體隱私，旋將竊錄照傳給網友，對被害人隱私侵害不輕，被害人精神也承受壓力，審酌他否認犯行，未賠償被害人，態度不佳，依法判刑。

隱私 手機 旅館

上一則

開車上班飛來鐵片 女老師遭砸死

下一則

疫苗副作用…接種後手腳抖動 資優生言行如中風

延伸閱讀

賣換臉謎片賺千萬 台灣網紅「小玉」3罪起訴

賣換臉謎片賺千萬 台灣網紅「小玉」3罪起訴
「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫合體女友 被嘲沒長大

「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫合體女友 被嘲沒長大
納豆住院近50天 近照首曝光 女友緊牽相依報平安

納豆住院近50天 近照首曝光 女友緊牽相依報平安
慘遭緋聞女友切割 汪小菲終於發聲「祝福徐熙媛幸福」

慘遭緋聞女友切割 汪小菲終於發聲「祝福徐熙媛幸福」

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有