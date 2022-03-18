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疫苗副作用…接種後手腳抖動 資優生言行如中風

記者彭宣雅／台北18日電

「我沒有哭的權利，只能見招拆招，不斷向前走。」高雄補教業者凱西，她國一的大女兒莎莎去年底施打新冠肺炎BNT疫苗後三天，陸續出現多重神經症狀，頭痛、身麻，手無法抓握，最後手腳不自覺抖動，無法說話如中風患者，住院六周，被醫師通報為疫苗嚴重不良反應。

凱西說，莎莎是氣喘患者，長期治療病況穩定，施打新冠疫苗前特別經過醫師評估後才施打，但打完第三天，卻是噩夢的開始。

莎莎在校劇烈頭痛、胸悶，隨後出現頭部刺痛、麻感，兩天後，妹妹拿東西給莎莎卻掉在地上，莎莎才意識到她的手沒力氣、握不住，求助於神經內科，醫師發現莎莎無法抓住醫師的手，立刻收治住院，開啟六周的住院歷程。

醫院對莎莎進行一連串的檢查，類固醇劑量打到最大仍未改善。最後免疫球蛋白、生物製劑也用上了，仍未能控制腦部的不定時放電，症狀一度考倒醫療團隊。

某天，莎莎突然不自主的臉部抽動扭曲，手腳抖動，走路沒力氣，說話不成句子，只能一個字、一個字的慢慢講，最後跟醫師對話只能筆談，宛如中風病人，病程惡化快速，快得讓凱西害怕，「孩子怎麼變成這樣」，當下她決定北上求援。

北部醫師看了各項資料後，認為是疫苗引起的功能障礙，短則三個月、多則一年，判斷會慢慢恢復。莎莎住院六周後，帶著症狀出院了，出院時，病例寫著「多發性神經炎」。

出院後，莎莎頭痛、手抖狀況仍不時出現，因為施打大量類固醇，莎莎外觀改變，月亮臉、水牛肩，體重增加近十公斤，六周改變了一個孩子，從身形、體重，加上仍不自主的手腳抽動、說話仍慢，從學校資優生，到現在出現創傷症候群。

莎莎多次問媽媽「為什麼是我」，凱西只能故作堅強說，不知道這樣的孩子有多少，「還好是我們」，父母有足夠知識能理解、有資源可查詢，數十萬的醫藥費也有保險可支應大部分，更重要的是有完整家庭支持與後援，可以一起面對，比其他家庭受到的衝擊小多了。

接種疫苗一周年，18歲以下青少年發生不良事件的通報率比想像的更高。但接種救濟審核...
接種疫苗一周年，18歲以下青少年發生不良事件的通報率比想像的更高。但接種救濟審核速度緩慢，許多受害家庭心灰意冷。(本報資料照片)

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