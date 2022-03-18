台疫苗開打周年 受害救濟難跨高牆

新北廣川醫院營運長陳仕津（圖）去年5月接種AZ後全身起紅疹，受害通報與救濟遇困難，也不敢再打第二劑。(記者林澔一／攝影)

截至今年3月14日，台灣累計接種4865萬多劑疫苗 ，疾管署統計，去年3月22日起至今年3月14日，累計疫苗不良事件通報數為1萬8172例，其中死亡1402例。政府達成高覆蓋率的目標，衍生疫苗接種申請救濟「難如越不過的高牆」的問題，有賴政府重視。

新北市土城廣川醫院營運長陳仕津感受最深，他接種AZ後全身起紅疹，還一度心肌梗塞昏倒、呼吸暫停，但一開始通報申請救濟卻遲遲沒有下文。他認為，政府現行疫苗接種受害救濟制度歸納有四大問題：求救無門、申訴繁瑣、等待太長、判定太難。

依台灣衛福部疾管署「預防接種受害救濟」，民眾接種疫苗後身體不適或副作用，第一步先行就醫。從聯合報採訪疫苗不良反應的案例顯示，自行就醫住院至少要花上7到14天時間。

第二步，醫院診斷「疑似」是接種新冠疫苗引起，受害民眾要備齊診斷證明書、接種前健康評估表、疑似不良反應照片，或死亡證明書、解剖報告，向衛生局提出申請。

第三步，資料備妥後，交衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審查，VICP於六個月內完成審查。疫苗不良反應受害者、經營公司的陳忠宇說，他的經濟情況還好，有保險 可以支付住院費用，目前也有工作及正常收入，但對經濟情況有困難的民眾，審議六個月，副作用應影響工作，形成巨大壓力與負擔。

政府鼓勵接種疫苗，也應同時優化審議流程、加速審查效率，不僅能做為疫苗不良反應受害者的強力後盾，同時也能降低民眾對接種疫苗的不安，進一步提升民眾接種疫苗的意願，方是雙贏之策。