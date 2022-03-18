中火救電加重空汙 盧秀燕嗆台電：一缺電就火力全開

台中近日空氣品質不佳，市區天空一片霧濛濛。(記者趙容萱／攝影)

台灣中部近日空氣品質不佳，台中市大里、西屯兩測站依舊紅害，直到中午才轉為橘、黃燈。台中市長盧秀燕昨早說，全台民眾面臨缺電、停電，中火得燒更多煤炭製造更多空汙，但電價又要上漲，國家應檢討能源政策；南投縣長林明溱也說，民進黨 不要再堅持「非核家園」政策，核能才是最乾淨、有效的供電來源。

據本報系聯合報報導，中火昨天依舊有三部機組環保停機或歲修，七部機組發電，其中九號機組昨一早發電量僅22%，下午五時已逐漸增加到89%，其餘六部機組分別為92%至96%。台電表示，遵守友善降載承諾，沒有火力全開。

台中市環保局不滿台電說法，表示九號機一早發電量僅22%，是因昨天才啟用，逐漸升載發電，其餘機組發電量都超過九成，以往友善降載七部機組換算，平均每部發電量約八成五，台電根本沒實質降載，反而加重空汙負擔。

盧秀燕說，國家一缺電，中火燃媒機組就要火力全開，製造更多空汙，對中部民眾不公平，希望國家思考能源政策，中火一直燒煤炭救援不是長久辦法，希望電力供應分散。

立法院副院長蔡其昌昨說，中火是空氣不好的原因之一，但還有境外汙染、移動汙染源等，應有全盤規畫，並加速讓中火燃煤改燃氣，但市府用行政程序卡燃氣機組，已延宕一年多，盧應向市民致歉。

國民黨 立委楊瓊瓔昨說，中火過去多次答應減排，但只要一缺電就馬上「燒好、燒滿」，讓民眾承受空汙危害，顯示經濟部說不缺電是睜眼說瞎話，她還說，「每次看到中部民眾飽受空汙之苦，我的心就很痛」。

另據台北中國時報報導，南投縣長林明溱也表示，台灣電力供應不足影響民生、企業運作，國家能源政策一定要重新檢討，民進黨不要再堅持「非核家園」政策，因為這條路行不通，核能才是最乾淨、有效的供電來源，太陽能和風力發電都達不到需求用量。

林明溱說，現在才3月就發生停電情況，等到6月學校「班班有冷氣」政策上路，電力供應能負荷嗎？如台中火力發電廠再加碼供電，影響空氣品質，只會害死中部地區的老百姓。