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鏡電視董座傳換第5人 前中華電信董座鄭優被點名

台灣新聞組／台北18日電
鄭優傳5月將掌鏡電視。(本報資料照片)
鄭優傳5月將掌鏡電視。(本報資料照片)

11天內兩度易人、已連換四位董事長的鏡電視，傳出為了力拚5月開台，鏡電視3月23日將開會選出新任董事長，外傳鏡電視首任董事長裴偉陣營，屬意由前中華電信董事長鄭優接任第五任董事長，並已獲得民進黨認同與股東支持，但反裴偉陣營擬推其他人選，兩派人馬將再度角力。

鏡電視首任董座、鏡週刊社長裴偉。(本報資料照片)
鏡電視首任董座、鏡週刊社長裴偉。(本報資料照片)

本報系聯合報報導，鄭優現任台塑化、福懋獨立董事，他僅表示，「退休已近三年，日子過得輕鬆愉快」，對記者的求證「真的不知如何回應」。對於人事傳聞，鄭優未承認也未否認，但此話題已經傳遍媒體圈，甚至已經內定「5月上任」時間點。

鏡電視第二任董事長陳建平。(本報資料照片)
鏡電視第二任董事長陳建平。(本報資料照片)

鏡電視3月4日「政變」換下原董事長陳建平，但11天後，新任董事長李永豐覺得壓力很大，請辭獲准。不過，3月15日董事會當天，因董事陳建平未出席、董事黃安捷辭職，董事會只剩下三個人，改由導演楊雅喆擔任新董座。

李永豐僅當了11天鏡電視董座就提出辭呈。(本報資料照片)
李永豐僅當了11天鏡電視董座就提出辭呈。(本報資料照片)

市場盛傳，楊雅喆只是暫代，還在找新對象。市場盛傳，鏡電視的新董座要有三條件：綠營滿意、與有線電視和新聞產業有淵源，以及形象和能力都能夠說服股東增資。

市場盛傳，楊雅喆只是暫代鏡電視董事長。(本報資料照片)
市場盛傳，楊雅喆只是暫代鏡電視董事長。(本報資料照片)

對於鏡電視半個月內已經換上第二個董事長，國家通訊傳播委員會（NCC）以「公司治理」表示不干涉，但表示最關注5月初增資並完成變更的程序，以及取得執照後是否還有顯著非常規交易或利益輸送，「一件都不能犯」，否則最嚴重就是撤照。

台北中國時報報導，據知情人士透露，雖然NCC規定鏡電視要與鏡週刊切割，但事實並非如此，不僅鏡週刊員工掛在鏡電視名下支薪，裴偉的手也持續伸入其中，質疑裴偉在壹週刊時期，鄭優就幫忙寫政論，而且鄭優之前在另家媒體還是裴偉的長官，如果鄭優接鏡電視董座，「他不是傀儡是什麼？」

「周刊王」報導，鏡電視大股東們從一開始連執照都沒有，到現在紛爭不斷仍持續相信裴偉的關鍵，就是深信裴偉與蔡英文總統的親密關係，並強調裴偉能與蔡總統熱線。

總統府發言人張惇涵表示，實際上，根本沒有報導中所稱，所謂裴偉跟總統熱線等情事。總統府呼籲相關媒體於報導前應妥為查證，也期盼社會各界勿以訛傳訛。

導演 退休 蔡英文

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