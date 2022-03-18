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台美同步 央行跟進Fed升息1碼抑通膨

記者戴瑞瑤、編譯廖玉玲／台北18日電
通膨壓力升高，波及外食日常消費，央行17日召開今年首場理監事會，決議強升一碼，央行總裁楊金龍直言，升息主要關鍵是為了抑制通膨。（記者葉信菉／攝影）
通膨壓力升高，波及外食日常消費，央行17日召開今年首場理監事會，決議強升一碼，央行總裁楊金龍直言，升息主要關鍵是為了抑制通膨。（記者葉信菉／攝影）

美國聯邦準備理事會（Fed）16日宣布調高利率一碼，為2018年來首度升息，官員預測今年還會升息六次；中央銀行昨天也召開今年首場理監事會，決議強升一碼（0.25個百分點），不只是台灣睽違十年後升息，更罕見出現台美同一天等幅升息。

台灣利率終結連七凍，回到2020年3月高點，央行總裁楊金龍表示，升息主要關鍵就是為了抑制通膨。

央行昨宣布包括重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，各調升0.25個百分點，分別由年息1.125%、1.5%及3.5%，將調為1.375%、1.75%、3.625%，自今天起實施。

各銀行將陸續從下周起調整存、放款牌告利率；對民眾來說，首當其衝將是房貸族付息壓力將加重，尤其是首購族，而對定存族來說則是利多，存款利息將增加。

這也是楊金龍任內首度調升利率，調幅為15年來最大。楊金龍表示，由於升息三條件具備，抑制通膨的預期心理是決定升息的主要關鍵，這次升息一碼不是困難的決定，「是勇敢的決定」。他重申，今年貨幣政策基調「朝緊縮方向走」。

另一個出乎市場預期的，央行未祭出第五波房市信用管制措施，原本市場更預估這次央行會瞄準第二戶房貸。

迎戰通膨 台跟進美國升息
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升息 利率 央行

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