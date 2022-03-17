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300台灣車主控電池瑕疵 要特斯拉召修

台灣新聞組╱台北17日電
特斯拉2018年末及2019年出廠的Model S、Model X車款，在台發生多起電池故障瑕疵。圖為特斯拉在美國車廠畫面。(路透)
特斯拉2018年末及2019年出廠的Model S、Model X車款，在台發生多起電池故障瑕疵。圖為特斯拉在美國車廠畫面。(路透)

美國豪華電動車特斯拉（TESLA）去年在台創下5632輛銷售成績，但遭車主投訴2018年末及2019年出廠Model S、Model X車款，有電池重大瑕疵，導致故障頻傳，逾300位車主組成「TESLA動力電池瑕疵自救會」，昨與消基會共同召開記者會，要求交通部及消保單位立案調查，結果出爐後應要求特斯拉針對該年度車輛召修。

立法院交通委員會昨也通過提案，要求交通部應重視特斯拉所涉及的通案性安全瑕疵的預防，發揮公權力且公正調查，並於三個月內提交處置書面報告。交通部指將遵照辦理。

消基會祕書長徐則鈺說，有車主因車子電池故障送修，卻發現修車廠未有充足的備份電池可立即替換，汽車留在維修廠內一至六個月不等或甚至更久，才能更換動力電池系統。甚至有車主發現，換修的電池是舊電池，必需一修、二修，但卻只有少數人可有代步車待遇。

自救會成員胡先生說，成員中曾在行駛期間失去動力的有16人，電池故障者122人、17人被換成整修電池（非新電池）。徐則鈺還說，許多車主基於鼓勵環保購買特斯拉，走在環保最前端，沒想到卻可能「先驅變成先烈」，上路心存恐懼。

消基會呼籲交通部和消保單位趕緊立案調查，必要時要求業者實施召回、更換電池系統新品，並要求業者延長原有保固、維修期間提供代步車服務。

台灣特斯拉說，先前因原廠備料問題，導致許多車主等待維修時間過長，已加速備料時間並縮短至兩到三周，未來會朝向僅需一周；同時除車輛依保固進行維修外，提供車主電池保固維修時間等量延長、維修期間提供代步車方案或每天2000元乘車券、輪胎更換優惠等相關優惠；而部分車主反映代步車不夠，也正積極協調。

台灣特斯拉說，目前沒有全面召回車輛檢修計畫，並維持四年、8萬公里基本車輛有限保固以及八年、24萬公里電池和驅動單元有限保固（Model S、Model X），若車主有疑慮也能回廠檢修電池。

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