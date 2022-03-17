賣換臉謎片賺千萬 台灣網紅「小玉」3罪起訴

網紅「小玉」朱玉宸（中）。(記者李奕昕／翻攝)

網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物「換臉」到成人片女優身上，有119人受害。新北地檢署昨天依妨害風化、加重誹謗、個人資料保護法罪嫌起訴朱及其莊姓男助手，建請法院沒收犯罪所得1338萬元(台幣，以下同)；網紅「笑笑」耶姓女子涉案事證不足，處分不起訴。

檢方認為，朱、莊為圖私利，濫用AI合成技術將多名女性合成、偽造出真假難辨的猥褻影片，還透過網路分享，對被害人造成持續性傷害，又不定時透過網路票選、集資方式選擇被害者，物化女性，形成網路性暴力與霸凌 ，傷害甚鉅，考量兩人始終坦承犯行，請法院妥善量刑。

「小玉」深偽影片案催生法務部修法。行政院會本月10日通過在刑法增訂妨害性隱私 及不實性影像罪章，製作或散布他人不實性影像罪，最重判刑五年，若意圖營利，最重判七年。

法務部長蔡清祥說，修法是為保障性犯罪被害人權益，不應未經他人同意攝錄或散布性影像，提醒民眾留意、辨識深偽影片，勿製作或散布不實性影像，以維護性隱私與人格權，營造安全無虞網路環境。

檢警調查，朱玉宸前年7月起成立「台灣網紅挖面」推特 粉絲團，後來改名「台灣網紅影片合成」，招募網友加入Telegram群組，網友付費800元成為一般會員，可透過群組無限瀏覽短片，付1900元升級VIP會員可看長片，吸引4500人加入會員。

莊男先在網路下載被害人影像作為素材，再由朱將被害人臉部合成到不雅影片，包括台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩等119人受害，其中83人提告。

刑事局去年10月拘提朱等三人。朱、莊坦承犯案，指「好玩又可增加流量」；朱的耶姓女友笑笑否認參與，稱雖然與朱同住，但有各自工作空間，對製作影片不清楚，朱也稱沒有告訴女友此事。