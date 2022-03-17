我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

民團批：疫情衝擊物價漲 健保這時湊熱鬧

記者邱宜君／台北17日電
健保部分負擔調整方案預定5月上路。圖為民眾在醫院診間外等候看病。(記者陳正興／攝影)
健保部分負擔調整方案預定5月上路。圖為民眾在醫院診間外等候看病。(記者陳正興／攝影)

行政院公報昨天傍晚預告健保部分負擔調整方案，預告期14天，最快5月實施。台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，需蒐集病友團體意見，「14天是稍微短了點」；台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊提醒，對於邊緣戶或多名家人罹病的拮据家庭，新制恐形成就醫障礙，且新制也間接懲罰因診所假日停診、不得已至大醫院急診的病患。

疫情衝擊經濟，萬物齊漲，健保卻要在這時候湊熱鬧。」劉淑瓊說，健保署所提的許多理由不合邏輯，例如急重難症患者本來就是區域級以上醫院服務重點，難道期望急重難症患者先去診所或小醫院再轉診大醫院，以省下檢查檢驗費用，醫師評估為必要檢查，甚至是健保給付要求做的檢查，但民眾還是得乖乖付費。

劉淑瓊指出，健保署調查顯示，逾四成受訪者曾在假日有緊急醫療需求，當中逾三成無法在當地尋求診所協助。若希望引導病人不要衝急診，不是只有漲急診部分負擔一途，應積極提升民眾相關識能，並針對基層診所假日開診率不佳現象提出配套措施。

吳鴻來表示，病友團體支持「有上限、比例合理」的部分負擔，但細節上應考慮更多事，需花時間蒐集意見。對於有錢人來說，就醫多出數百元沒差，對弱勢病患影響較大。衛福部應統計新制上路後多少人需要幫忙、需要多少錢，盡快找到財源。

健保 疫情

上一則

申請美「境外預先通關」碰壁 外長：台灣安全做太好

下一則

不只年終40個月 長榮再發員工10個月年中獎金

延伸閱讀

新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費

新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費
洛城新語／缺水危機加深 州政府無作為

洛城新語／缺水危機加深 州政府無作為
「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

市主計長：無證客納健保 經濟效益每年7.1億

市主計長：無證客納健保 經濟效益每年7.1億

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發