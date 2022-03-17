民團批：疫情衝擊物價漲 健保這時湊熱鬧

健保部分負擔調整方案預定5月上路。圖為民眾在醫院診間外等候看病。(記者陳正興／攝影)

行政院公報昨天傍晚預告健保 部分負擔調整方案，預告期14天，最快5月實施。台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，需蒐集病友團體意見，「14天是稍微短了點」；台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊提醒，對於邊緣戶或多名家人罹病的拮据家庭，新制恐形成就醫障礙，且新制也間接懲罰因診所假日停診、不得已至大醫院急診的病患。

「疫情 衝擊經濟，萬物齊漲，健保卻要在這時候湊熱鬧。」劉淑瓊說，健保署所提的許多理由不合邏輯，例如急重難症患者本來就是區域級以上醫院服務重點，難道期望急重難症患者先去診所或小醫院再轉診大醫院，以省下檢查檢驗費用，醫師評估為必要檢查，甚至是健保給付要求做的檢查，但民眾還是得乖乖付費。

劉淑瓊指出，健保署調查顯示，逾四成受訪者曾在假日有緊急醫療需求，當中逾三成無法在當地尋求診所協助。若希望引導病人不要衝急診，不是只有漲急診部分負擔一途，應積極提升民眾相關識能，並針對基層診所假日開診率不佳現象提出配套措施。

吳鴻來表示，病友團體支持「有上限、比例合理」的部分負擔，但細節上應考慮更多事，需花時間蒐集意見。對於有錢人來說，就醫多出數百元沒差，對弱勢病患影響較大。衛福部應統計新制上路後多少人需要幫忙、需要多少錢，盡快找到財源。