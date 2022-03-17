我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

台灣健保新制5月上路 門診最高付1300元

台灣新聞組╱台北17日電
衛福部預告健保部分負擔調整方案，範圍包括急診、藥品、慢性處方箋、檢驗檢查，新制上路後，受影響人數達1454萬人。(記者林俊良／攝影)
衛福部預告健保部分負擔調整方案，範圍包括急診、藥品、慢性處方箋、檢驗檢查，新制上路後，受影響人數達1454萬人。(記者林俊良／攝影)

台灣健保部分負擔調整方案出爐，慢性處方箋維持現況，第二、三次領藥無須自付，但急診、藥品、檢驗檢查則依醫療院所級別收費。初步估算，新制上路後，受影響人數1454萬人，其中50萬人一年得多花3000元(台幣，以下同)以上醫療費用；此方案預告14天，預計5月正式上路。

新制對民眾影響有多大？以台北新光醫院為例，目前門診費用最高為800元，新制上路後，基本部分負擔420元、掛號費180元維持不變，加上藥費上限300元、檢查檢驗費用400元，病患最高付1300元。

健保部分負擔調整方案以檢查檢驗費用最讓民眾有感。目前患者接受X光、血液、超音波、核磁共振等任何檢查檢驗，無須加收費用，實施新制將額外收費。

原先規畫民眾至大型醫院領取第二次及第三次慢性處方箋時加收100元部分負擔，達到分級醫療效果，但預告版本大轉彎，確定不收，維持現況。藥界跳腳，批評健保改革毫無進展，分級醫療看不見曙光，碰到醫界壓力就急轉彎，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示會在14天預告期間提出異議。

黃金舜表示，健保署調整部分負擔的初衷就是促進「分級醫療」，藉由政策引導民眾小病到診所、大病到醫院。原規畫至醫學中心或區域醫院領取第二、三次慢箋多收100元部分負擔，就是希望達到此目的，結果現在連棒子都沒有，此次健保改革根本沒意義，回到原點。

健保收入可增107億

健保署長李伯璋說，部分負擔調整後，健保收入約可增加107.3億元，以檢驗檢查部分負擔63億最多，藥品部分負擔43億居次。

李伯璋表示，目前全台每人平均一年就醫15.9次，調整部分負擔實施後，如每人因此減少一次就醫，就可為健保省下378萬點數。

「健保資源有限，民眾已認知使用者付費的觀念。」台北新光醫院副院長洪子仁說，歷經兩年討論健保部分負擔調漲，許多民眾均能體認到健保資源有限，就醫時需多付一點錢，進而珍惜健保資源。

健保 醫學 醫療費

上一則

借鏡俄烏戰 蔡英文：軍民兩用是趨勢

下一則

長榮經營權之爭 張國華盼四兄弟好好談

延伸閱讀

新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費

新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費
橙縣希望城總裁 獲頒社區英雄獎

橙縣希望城總裁 獲頒社區英雄獎
洛城新語／缺水危機加深 州政府無作為

洛城新語／缺水危機加深 州政府無作為
「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發