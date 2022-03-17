怪鳥怪松鼠 藍諷「停電動物園」 難道以前沒野生動物？

基隆市日前疑松鼠碰觸供電設備造成短路停電，現場有松鼠屍體。（圖：台電基隆區營業處提供）

高雄、基隆先後傳出遭鳥擊及松鼠碰觸設備造成短路停電，國民黨 中央、地方民代昨不約而同砲轟民進黨政府。國民黨昨舉行記者會諷刺經濟部長王美花把停電責任歸咎在動物上，讓台灣成為「停電動物園 」，「難道蔡英文執政之前野生動物都在動物園裡」、「明天不知道哪個動物會導致停電？」

國民黨立委蔣萬安也酸，王美花說法凸顯台灣電網安全非常脆弱，難怪行政院長蘇貞昌迴避問題，「一直在談猴子」。

據統計，3月才過一半就停電12次，基隆市中山區16日清晨突停電，造成中山區、安樂區共7831戶停電，15秒後恢復供電，台電研判可能是松鼠碰觸到電桿線路造成短路；高雄市大社區及燕巢區鳳則因鳥兒觸碰到礙子，導致停電。網友酸這是「中共 同路鳥」、「中共同路鼠」。

國民黨文傳會副主委林家興說，王美花才說鄉下地方有松鼠、鳥、蛇，造成停電很正常，結果昨就因松鼠導致基隆停電，非常荒謬。

一名自稱「台電維修人員」的男網友，貼出一張喜鵲在電線桿上築巢的照片，解釋說現在是喜鵲的繁殖期，正常來說喜鵲在電桿裝置物築巢是不會有事的，「但是當喜鵲不只叼樹枝還叼鐵線時，就會造成相間短路而導致事故」。（取材自臉書）

高市議會國民黨總召童燕珍說，難不成因高雄是鄉下，所以王美花放任停電事故頻傳不管？國民黨高雄市議員黃紹庭也說，近日全民運動尋找1000個停電理由，唯獨不見錯誤能源政策導致停電事故不斷的說法，王美花應道歉。

高雄市國民黨議員劉德林、邱于軒則說，電網太脆弱，台電應設賠償損害的申訴窗口；市府法制局成立單一窗口，卻僅提供訴狀範本，高雄市長陳其邁應拿向台電爭取8000萬台幣（約282萬美元）動物園經費的魄力來求償。

高雄市長陳其邁則說，不管是三○三或燕巢停電，都凸顯台電電網脆弱，台電應痛定思痛檢討電網韌性。

國民黨台中市議員陳文政昨質詢時酸台電酸到最高點，建議台中市長盧秀燕辦「有獎徵答」看台中如果跳電，會是哪種小動物誤觸電網？議員陳政顯也說，可以先替經濟部找到小動物背黑鍋。

另市議員李麗華指出，立委質詢行政院長承諾一年不停電？蘇貞昌反嗆立委的阿公「沒有反攻大陸」，難道台灣不跳電不停電等於反攻大陸？中央能源政策失靈，停電原因卻層出不窮。