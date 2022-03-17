我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

怪鳥怪松鼠 藍諷「停電動物園」 難道以前沒野生動物？

台灣新聞組／台北17日電
基隆市日前疑松鼠碰觸供電設備造成短路停電，現場有松鼠屍體。（圖：台電基隆區營業處提供）
基隆市日前疑松鼠碰觸供電設備造成短路停電，現場有松鼠屍體。（圖：台電基隆區營業處提供）

高雄、基隆先後傳出遭鳥擊及松鼠碰觸設備造成短路停電，國民黨中央、地方民代昨不約而同砲轟民進黨政府。國民黨昨舉行記者會諷刺經濟部長王美花把停電責任歸咎在動物上，讓台灣成為「停電動物園」，「難道蔡英文執政之前野生動物都在動物園裡」、「明天不知道哪個動物會導致停電？」

國民黨立委蔣萬安也酸，王美花說法凸顯台灣電網安全非常脆弱，難怪行政院長蘇貞昌迴避問題，「一直在談猴子」。

據統計，3月才過一半就停電12次，基隆市中山區16日清晨突停電，造成中山區、安樂區共7831戶停電，15秒後恢復供電，台電研判可能是松鼠碰觸到電桿線路造成短路；高雄市大社區及燕巢區鳳則因鳥兒觸碰到礙子，導致停電。網友酸這是「中共同路鳥」、「中共同路鼠」。

國民黨文傳會副主委林家興說，王美花才說鄉下地方有松鼠、鳥、蛇，造成停電很正常，結果昨就因松鼠導致基隆停電，非常荒謬。

一名自稱「台電維修人員」的男網友，貼出一張喜鵲在電線桿上築巢的照片，解釋說現在是...
一名自稱「台電維修人員」的男網友，貼出一張喜鵲在電線桿上築巢的照片，解釋說現在是喜鵲的繁殖期，正常來說喜鵲在電桿裝置物築巢是不會有事的，「但是當喜鵲不只叼樹枝還叼鐵線時，就會造成相間短路而導致事故」。（取材自臉書）

高市議會國民黨總召童燕珍說，難不成因高雄是鄉下，所以王美花放任停電事故頻傳不管？國民黨高雄市議員黃紹庭也說，近日全民運動尋找1000個停電理由，唯獨不見錯誤能源政策導致停電事故不斷的說法，王美花應道歉。

高雄市國民黨議員劉德林、邱于軒則說，電網太脆弱，台電應設賠償損害的申訴窗口；市府法制局成立單一窗口，卻僅提供訴狀範本，高雄市長陳其邁應拿向台電爭取8000萬台幣（約282萬美元）動物園經費的魄力來求償。

高雄市長陳其邁則說，不管是三○三或燕巢停電，都凸顯台電電網脆弱，台電應痛定思痛檢討電網韌性。

國民黨台中市議員陳文政昨質詢時酸台電酸到最高點，建議台中市長盧秀燕辦「有獎徵答」看台中如果跳電，會是哪種小動物誤觸電網？議員陳政顯也說，可以先替經濟部找到小動物背黑鍋。

另市議員李麗華指出，立委質詢行政院長承諾一年不停電？蘇貞昌反嗆立委的阿公「沒有反攻大陸」，難道台灣不跳電不停電等於反攻大陸？中央能源政策失靈，停電原因卻層出不窮。

國民黨 動物園 中共

上一則

新聞評論／鏡電視三易董座 朝「綠化」媒體前進

下一則

綠委稱打仗像打電動 藍：被拿掃把的蘇貞昌帶壞

延伸閱讀

4月漲電價？林伯豐：政府保證不缺電 漲3%可接受

4月漲電價？林伯豐：政府保證不缺電 漲3%可接受

新聞評論／1年3停電 經長無責 民眾無語 台電基層何辜

新聞評論／1年3停電 經長無責 民眾無語 台電基層何辜
為停電請辭 前任經長是傻瓜？蘇貞昌語塞

為停電請辭 前任經長是傻瓜？蘇貞昌語塞
王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發