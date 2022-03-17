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黑白集／靠創意找停電禍首 台電緝兇奇譚

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基隆市16日清晨突停電，台電研判是松鼠碰觸到電桿線路造成短路。（圖：台電基隆區營業處提供）
基隆市16日清晨突停電，台電研判是松鼠碰觸到電桿線路造成短路。（圖：台電基隆區營業處提供）

不要小看台電，它除了越來越會跳電停電，緝兇的本事也日新月異，驚奇連連。15日一天，台電就緝獲了三起斷電事故元兇：一起是工人盜剪電纜導致機場斷電，一起是水公司挖壞電纜導致中和停電，另一起是禽鳥誤觸導致饋線跳脫造成大社、燕巢停電。

不管你信不信，許多台灣民眾是不相信的。以機場的笨賊為例吧，拿著油壓剪去偷運作中的高壓電纜變賣，結果沒偷成卻造成斷電。但專業人士不信這種故事，他們說，一剪下去笨賊應該就「當場往生」了，哪還有機會等到被抓？就像高雄那隻鳥，不過是停錯了地方，就只剩鳥屍，還被指為兇手。

但也別責怪台電太誇張，他們背負著蔡總統不可承受的能源包袱，如果沒有這點「創意」，日子要怎麼過下去？往好處看，台電這次緝兇，至少抓到的都是「生物」。不像去年核二廠跳電，他們直接指控「椅子」是元兇，是「無生物」必須負責，跟「人」一點關係都沒有。

不要以為推給「鳥肇事」很荒謬，經濟部長王美花還幫大家加了蛇、猴子、松鼠等選項，都是停電疑犯。反正，只要台電和政府官員創意滿滿，可以輪流用各種動物幫人們排解停電黑暗期的憤怒和焦慮。包括工總那起理事長與秘書長間的新聞稿齟齬，交給台電來辦，準是錯在傳真機，人又何必傷和氣。

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