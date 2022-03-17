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空汙慘但電力不足 中火仍免強制降載

台灣新聞組／台北17日電
16日空汙嚴峻，環保署統計，全台共17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區。（記者劉學聖／攝影）
16日空汙嚴峻，環保署統計，全台共17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區。（記者劉學聖／攝影）

昨空汙嚴峻，最糟時全台一度有17個空品測站「紅害」，集中在台中以南至高雄；嘉義、台南更是「全境淪陷」，轄內所有測站全「紅害」，AQI（空品指標）最高達到170。環保署本月雖公告新版空品惡化緊急防制門檻，加嚴處理，但昨因台電備轉容量不到10%，儘管中南部空汙嚴重，包括台中火力發電廠在內的電廠依法都不需強制降載，挨批「看得到、吃不到」。

16日空汙嚴峻，環保署統計，全台共17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區...
16日空汙嚴峻，環保署統計，全台共17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區，其中嘉義、台南更是所有測站都是紅害。（取材自空品監測網）

根據台電資訊，中火昨除三部「環保停機檢修」外，其餘七部發電量92%到96%；中午過後配合「友善降載減排」，但傍晚又火力全開回復到92%到96%，台中市府痛批，中火罔顧中南部人民健康。

根據環保署3月公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，若AQI大於150，也就是「紅色警示」，燃煤電廠、鋼鐵冶煉業、石化業、公民營焚化廠等大型汙染源必須強制降載減排10%。

但設有「排除條款」。環保署說，為維持供電穩定，若台電當日備轉容量不到10%，就不受強制降載減排規範。據台電資訊，昨整體備轉容量率約8%點多，為供電吃緊的「黃燈」。

環保署說，台電有「友善降載」機制，只要當地空品不佳就會自願減排降載，像協和、麥寮、中火、興達等四大電廠昨總計降載1.2萬度，發電量減少四成。

台電表示，基於環保承諾，在10月到隔年3月的空汙季，中火十台機組會有三台停機，昨只有七台上線，且機組並「沒有百分之百完全出力」。

資深環團人士、立委陳椒華中部服務處主任許心欣批評，2016年中部曾連續「紫爆」一周，當時中火不願降載的理由是備轉容量不到6%，如今電廠降載門檻竟拉高到10%，修法根本是「倒退嚕」，政府永遠經濟用電優先，無視人民健康。

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