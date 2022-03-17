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不只年終40個月 長榮再發員工10個月年中獎金

記者何醒邦／台北17日電
長榮海運年中將再發出獲利的0.5%作為員工酬勞，初估平均每名員工可再拿到十個月的獎金。（本報資料照片）
長榮海運年中將再發出獲利的0.5%作為員工酬勞，初估平均每名員工可再拿到十個月的獎金。（本報資料照片）

長榮海運前天公布將辦理現金減資，每股退還股東六元（台幣，下同，約0.21美元），加上現金股利18元，股東每股可領到24元，儘管坐擁高殖利率加上減資題材，昨天股價卻開高爆量甚至跌停，但股東、員工兩樣情，依據長榮通過財報等議案，今年年中將再發出獲利的0.5%作為員工酬勞、共13.03億元，初估平均每名員工可再拿到十個月的年中分紅獎金。

長榮海運日前公布去年財報，稅後淨利2390億元，儘管高居貨櫃三雄獲利王，長榮卻意外宣布大減資六成，減資後實收資本額將調整至約211.64億，若加上配發現金股利18元，合計每股配發24元，法人認為，長榮配股、減資政策具有「戰略思考」，其實無損股東權益，但投資人對減資看法見仁見智，昨天長榮盤中一度跌停表態，終場收143元，下跌9.49%。

不過，分析師表示，長榮減資退還六元現金可免稅，且減資後，股價會還原計算，對持股市值來說，投資人其實沒有損失；而股本縮小後，不僅股權更集中，包括每股獲利、股東權益報酬率、資產報酬率（ＲＯＡ）都可提升。對照昨天外資賣超4000多張，預料市場大戶、散戶才是殺盤重心，研判應該是散戶認為未來股票張數將因此減少，「心理」上不平衡，也不排除是大戶乘機出貨。

儘管長榮股價重挫，引起投資人關注，但長榮海運去年稅後盈餘年增約880%，每股盈餘（ＥＰＳ）45.57元，員工年終獎金最高有40個月。昨天財報還通過，年中將再發出獲利的0.5%作為員工酬勞、共13.03億元，初估平均每名員工可再拿到十個月的年中分紅獎金。長榮表示，此員工酬勞將依照工作績效發放。

長榮總經理謝惠全表示，長榮整體營運展望良好，本次減資不會影響未來各項投資計畫。展望今年景氣，他透露去年是「營收節節升，獲利季季揚」，目前需求大於供給，疫情讓塞港現象持續，歐美線簽高運價長約、缺工等種種因素，「運價欲小不容易」，樂觀看待海運市場前景。

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