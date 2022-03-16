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4月漲電價？林伯豐：政府保證不缺電 漲3%可接受

台灣新聞組／台北16日電
據傳四月電價小幅調漲，經濟部長王美花15日說電價審議委員會仍在討論。(記者蘇健忠／攝影)
據傳四月電價小幅調漲，經濟部長王美花15日說電價審議委員會仍在討論。(記者蘇健忠／攝影)

台灣4月是否調漲電價引發關注，工商協進會理事長林伯豐15日說，如果電價漲3％，政府能夠保證整年不再缺電，一段時間內不再漲電價，企業是可以接受的。但商總理事長許舒博則認為，反映能源價格也要看通膨承受度，政府不能將能源價格的飆漲責任，「推給老百姓承受。」

經濟部長王美花15日則表示，電價審議委員會仍在討論，國際原料上漲相關因素會再討論，照顧民生原則也會納入考量，目前還未定案。國民黨立委江啟臣批303大停電還沒賠償，4月就要漲電價，不覺得很過分嗎？

至於民生用電能否凍漲到年底？王美花說，「沒有定案」，都是電價審議委員會討論，不是她可以決定，最近會有好幾場討論。經濟部官員表示，電價費率審議會將在3月底前舉行，屆時還會參考消費者物價指數、最新國際油價及戰爭變數等因素。

林伯豐說，俄烏戰爭已讓油價及各項物價飆漲，並引發通膨風暴，經濟部電價漲幅若是3％，企業可以接受，但希望政府須做出一定期間凍漲及保證供電穩定，這是企業最大的期盼。

林也說，台灣缺電他已多次提出建議，必須重新檢討與規畫整體能源政策，絕非經濟部與台電所能承擔的責任，必須因應淨零碳排時時間及路徑和符合ＥＳＧ（環境、社會、公司治理）目標，妥善規畫。

許舒博指出，調漲電價要找一個大家可接受的範圍，其他則由政府補貼，然後就是穩定供電，政府也要發展儲能設備。

國民黨智庫昨舉行論壇，行政院前副院長杜紫軍表示，台灣現在應思考沒有核四的低碳政策，必須打掉重練提出務實規畫，不可能沒核四就放任燒煤、高碳。

外傳在電價費率審議會的預備工作會議，討論「4月起電價將調漲」。經濟部官員指出，會議並沒有明顯共識，專家學者認為根據國際油價預測，應該合理調整電價，以免台電累積過多虧損成為「全民負擔」，但業者則認為，電價調漲會讓內需產業成本增加，同樣把壓力加諸於民，尚未達成結論。

商總代表也指出，若電價調漲造成內需業者成本壓力，售價也會調高，負擔還是回歸消費者身上，這是「不好的循環」。

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