台外交部性平論壇 波士頓市長吳弭分享綠色新政

台灣移民第2代的吳弭，成為波士頓200年來首位有色人種女市長。（路透）

為響應聯合國國際婦女節今年「今日性別平等，共創永續明日」主題，展現台灣女力，外交部與多個台灣非政府組織所規劃的「台灣性別平等周」，第2場論壇於15日晚邀請美國波士頓 創市兩百餘年首位女性市長吳弭 女士（Michelle Wu）以預錄形式演講，說明波士頓推動的「綠色新政」，並分享台北與波士頓姊妹城市間互相學習推動的綠色能源措施。

吳弭讚揚台北市在綠色基礎設施及城市永續實踐堪稱典範，企盼全球城市能一起從台北市的經驗得到啟發，為所有人建立環保且更具韌性的未來。吳弭為台裔美人，父母於上世紀80年代移民至美國，她生長於美國並積極參與公共事務的歷程深獲關注，為第2代移民參政典範，這也是她上任以來首度應中華民國政府邀請發表演說，有助外界瞭解吳市長致力綠色新政的努力，並展現台、美在對抗氣候變遷 領域共享的理念與進展。

外交部已於8日晚間在台北賓館舉辦首場活動「女力之夜」，蔡英文總統出席致詞，活動還邀請國際女性政治領袖錄影致詞，展現台灣在國際間共同促進婦女賦權及對抗氣候變遷的決心，出席來賓包括駐台女性使節、行政院女性閣員、台灣企業女性代表、性平及環保領域學者專家，以及NGO及INGO領袖約200位，引領開啟今年女力外交專案系列活動，活動全程於蔡總統及外交部臉書全球直播，當日線上觀賞人次超過兩萬人，兩日內社群媒體觸及率已達十數萬。

第2場論壇由國際女法律人聯盟（International Federation of Women in Legal Careers, FIFCJ）副主席Denise Scotto擔任主持人，講者包括經濟部王美花部長、英國綠黨前黨魁班奈特爵士（Natalie Louise Bennett）及友邦馬紹爾群島教育部長卡布婭（Kitlang Kabua），她們分別發表演講分享台灣綠能政策、綠黨倡議的環保政策，以及太平洋島國當前面臨的嚴峻氣候挑戰。

除了吳弭外，第2場論壇另一名主題演講講者由國泰金控投資長程淑芬擔任，她去年曾參加「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（UNFCCC COP26）周邊會議，分享企業致力於綠色金融成果，此次將自企業人士身分說明金融機構如何透過投資創新支持全球對抗氣候變遷的行動，以達成聯合國永續發展目標。

論壇還邀請總部設在紐約的INGO「人類影響學會」（Human Impact Institute）創辦人兼執行長Tara DePorte、帛琉環境保育團體Ebiil Society的執行長Ann K. Singeo，以及有「台版氣候少女」稱號王宣茹，分享及交流推動環保及氣候變遷的心路歷程與寶貴經驗，全程於本部臉書及YouTube直播。