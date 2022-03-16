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1300萬大藍天郵票送鑑定 竟遭彩色影印掉包侵占

記者林孟潔／台北16日電
大藍天郵票。（取材自愛藏網）
大藍天郵票。（取材自愛藏網）

秦姓男子3年前把具高收藏價值的「大藍天」郵票，簽約委託吳姓男子鑑定、詢價，約定郵票為真品，吳可用1300萬元(台幣，下同，約45萬5118美元)優先購買，但吳將郵票占為己有，再彩色影印、打孔，魚目混珠歸還假郵票，被依業務侵占罪判1年徒刑；民事部分，秦扣除吳已給付的80萬元，求償1220萬元，台北地方法院全額判准，可上訴。

「大藍天」郵票是一款大陸1976年設計紀念毛澤東創建井岡山革命根據地40周年的郵票，但事後取消發行，只有少量樣本流出，具極高收藏價值。郵票上毛澤東、林彪人物背後為藍天，而被稱為「大藍天」郵票。

吳平時以買賣郵票為業，2019年6月13日和秦簽約，受託處理「大藍天」郵票鑑定、供人詢價，兩人同年9月16日見面交付郵票，吳將郵票侵占入己，再彩色影印郵票、自行穿打郵票齒孔，將「假郵票」歸還秦。

吳供稱郵票已用120萬元賣出，拿假郵票還給秦，只是想侵占郵票出售價金；被發現後已還給秦80萬元。法院認為吳就郵票售價說法不一，隨訴訟進度逐次提高金額，不斷捏造郵票買家的身分為上市櫃公司老闆、不知名郵商或香港人士，不採信吳的說法，一審依業務侵占罪判1年徒刑，案件上訴中。

民事部分，秦提告求償，吳未到庭陳述，也沒有提出書狀抗辯；法院認為，吳因侵占郵票害秦有所損失，依照雙方協議書約定內容，認定郵票市場上客觀交易價格為1300萬元，扣除吳已給付的80萬元，秦受有1220萬元損害，判吳應賠償1220萬元。

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