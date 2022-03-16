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公視資安維護 誤刪42萬筆新聞片 低級錯誤難補救

台灣新聞組╱台北16日電
公視新聞片庫爆出誤刪42萬筆新聞片。(取材自臉書)
公視新聞片庫爆出誤刪42萬筆新聞片。(取材自臉書)

公視新聞片庫被爆出發生重大災情，根據「鏡周刊」報導，公視新聞部、客家電視台及台語台，自2017年起至今年1月以數位建檔的近42萬筆新聞資料畫面，遭維護廠商刪除，且沒有備份、無法回復，此「低級錯誤」已無法補救。

本報系聯合報報導，公視遭刪除的資料包含4大公投案等珍貴新聞畫面，公視針對「公視基金會新聞片庫異常事件」做出解釋，「此新聞片庫資料計有42萬4000餘筆，本次資料損毀計約10萬筆（包含公視新聞部7萬2456筆、客家電視台計3萬1220筆），其餘32萬筆可從本會IBM磁帶櫃及影音網站取回。上周五又已尋回2萬餘筆，至今仍有近8萬筆資料遺失。」

中國時報報導，民眾黨立委高虹安表示，這次事件顯示，政府將重要資料委外時，必須要提升層級及監管機制，不是出事情都推給廠商或請求賠償，整體防呆機制要再提升。

高虹安表示，公視在去年遭駭客勒索加密病毒攻擊，導致各類系統被鎖定無法運作後，損失慘重，因此組成專案小組，大力加強資安防護，結果在要求各單位資料檔案必須備份時，不料發生備份不成、反遭刪除的事情，格外諷刺。

政府數位管理接連出包，高虹安呼籲，文化部應儘速盤點轄下資料庫，按照程度分類，重新檢討資料備份架構及內控SOP是否完備。

「嚇傻也氣炸」，民進黨立委吳思瑤痛批，A級機關卻出低級錯誤；如果不是有人爆料，這件事就石沉大海、掩飾太平了嗎？政府資安控管接連出現弊病，應該即刻面對問題解決問題。

公視指出，已要求合作廠商說明並進行調查，先後通報資安主管機關NCC與本會主管機關文化部，同時針對廠商疏失造成的損失，也已委請律師研議求償。

資安 公投 民進黨

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