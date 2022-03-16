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冷眼集／國王人馬寄生陋習 愈出包愈升官

記者 侯俐安
國民黨團之前曾公布小英的國王人馬寄生華航各事業單位的名單。(圖：國民黨提供)
國民黨團之前曾公布小英的國王人馬寄生華航各事業單位的名單。(圖：國民黨提供)

三年前，華航私菸案爆發後，總統專機成為「走私專機」，執政黨顏面無光。全案牽涉總統府、國安局、軍方及華航高層，外界早質疑沒人敢對「國王人馬」開鍘。風波過後，罪推基層，從總統府侍衛長到蔡總統口中的「小美」羅雅美，依舊升官發財。

2019年7月，蔡總統率團進行「自由民主永續之旅」前往友邦訪問，有一票人利用總統出訪機會大買免稅香菸貪小便宜，打算跟著總統車隊從國賓通道避開海關查驗，卻被接獲線報的調查局會同海關查獲。

總統府一度硬拗只是「超買」，總統府發言人張惇涵稱此案為「超額採購」，一句話把「走私」合法化為「團購」，甚至推給「歷史共業」，稱是長期的陋習，還公布歷任總統陳水扁馬英九出訪也有買菸，但「自由民主永續之旅」仍是最高紀錄。

直到全案延燒，國安局長下台，府院要畫停損姿態愈來愈明顯。時任交通部次長的王國材一度稱「華航董事長謝世謙請辭，他會同意。」當時外界已劍指督導總統專機的資深副總羅雅美，交通部長林佳龍稱「只是第一步懲處」，先調離主管再調查。

當時，總統府警衛室前主任陳敏華被記一大過，一年後晉升少將，被稱為「七星少將」；總統府侍衛長張捷，因私菸案被調任陸軍司令部委員，去年又被調任國防大學副校長兼戰院院長。羅雅美也在事過境遷後回任資深副總，重新瞄準華航總經理大位。

私菸案揭露高層維安人員特權，也扯出華航被「國王人馬」寄生陋習，酬庸色彩遍布。事過境遷後，果然坐實「愈出包愈升官」，不顧社會觀瞻，親疏論功過，從高雄氣爆案、全台大停電到私菸案皆然。

馬英九 陳水扁

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