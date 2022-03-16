捲私菸案 蔡英文人馬「小美」回任華航資深副總

華航資深副總羅雅美在私菸案後降調董事長特助，15日回鍋資深副總。(本報資料照片)

華航總統專機2019年7月爆發私菸案，華航涉案人員，包含資深副總羅雅美、前副總邱彰信等人。羅雅美降調董事長特別助理兩年多後，回任資深副總，督導資安 、地勤、空勤、法保，「昨天公布、昨天生效」引發華航議論。

華航員工指出，華航長年被「國王的人馬」寄生，主管階級個個不能得罪、基層早已習以為常，只是人事捲入政治考量，各方人馬角力，也影響公司的營運。私菸案後羅雅美改任董事長特助可說是「垂簾聽政」，公司內部敢怒不敢言。

羅雅美曾是國安會前秘書長邱義仁機要，後來轉職到華膳空廚。蔡英文 任內首度出訪，看到當時擔任華膳採購經理的羅雅美，曾親切喊了一聲「小美」。數日後，羅雅美便「四級跳」，跳過母公司經理、協理、副總等職，直接升任華航資深副總。

當時因此案遭記過調職的總統府前侍衛長張捷，去年「風頭過了」後，調任國防大學副校長兼戰院院長；羅雅美昨也回任原職。華航表示，人事安排以公司治理及經營管理為考量，相關主管派任均屬正常輪調。

蔡英文總統2019年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶9793條私菸闖關，總統府稱只是「超買」，引發輿論批評。

台北地方法院去年判決國安特勤9人、中華航空4人及1名特勤的友人等14人有罪。華航包含邱彰信判刑2年8月、空品處協理于堯判刑2年6月、陳穎彥判刑2年；黃川禎被認定幫助貪汙，判刑5年4月，褫奪公權5年。

羅雅美當時是蔡英文空軍一號專機「同慶」、「海洋民主」、「自由民主永續」專案負責人。蔡英文三次出訪友邦，全團各買4783條、6818條、10009條免稅菸，但羅雅美只被認定僅有行政責任。