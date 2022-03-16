鏡電視風暴 李永豐11天閃辭董座 藍委：NCC審照粗糙

鏡電視尚未開台高層卻異動頻仍，才當了11天董事長的李永豐15日請辭獲准。(本報資料照片)

拿到近10年來首張新聞台執照的鏡電視尚未正式開台，3月4日先傳出董事長陳建平遭過半董事突襲式解任，由鏡電視董事、紙風車創辦人李永豐接任。不料，李永豐當了11天董事長就自稱因不斷遭施壓，昨天提出辭呈，改由導演 楊雅喆暫代。

據了解，鏡電視預計5月開台前後還有一波人事異動，將由曾擔任電視台高層的媒體大老出任董事長。國民黨 立委洪孟楷昨表示，鏡電視背後鬥爭傳聞不斷，突顯當初國家通訊傳播委員會（NCC）通過執照過程粗糙、把關不嚴謹。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，「鏡電視3月9日申請營運變更負責人，還在補件程序中；新任董事長請辭，NCC要先了解。」翁柏宗強調，NCC第一階段會盡快了解鏡電視要撤回還是變更申請，第二階段就是調查及釐清事實。

鏡電視昨舉行董事會，新任總經理蔡滄波向董事們表示，將全力推動上架，確保在5月正式開播。董事會結束前，主持會議的李永豐表示，他原盼望以自己的經驗和專長帶領鏡電視走向優質內容，未料11天以來，反對他出任董事長的勢力對他不斷施壓，甚至已影響他以一生心力經營的劇團事業，讓他不得不辭去董事長一職。

雖然業界皆知李永豐只是過渡性質，原本以為會做個一、兩個月，沒想到這麼快就不幹。昨晚李永豐也發表聲明說，理想雖然高遠，但事與願違，鏡電視近期已成為政治事件，他不堪其擾辭董座，冀望有更適合人選繼續帶領鏡電視。

從「政變」開始，各種關於鏡電視的消息盡出，包括綠營高層介入、鏡週刊人馬反撲鏡電視、綠營不同派系人馬在董事會角力2024總統大選等，政治風暴 愈來愈大。

洪孟楷呼籲，NCC責無旁貸，應以最快速度徹查、釐清鏡電視董座人事更替經過，並明確處置，尤其周一NCC主委陳耀祥才公開表示情節嚴重可處撤照處分，現在就看NCC到底有沒有站在社會大眾權益上為人民把關，負起獨立機關應負責任。

洪孟楷說，鏡電視董座爭議，不是新聞專業之爭，而是派系權力與金錢利益之爭。