台幻象因「驅趕共機」墜海？ 空軍駁：例行戰訓

空軍編號2017的幻象戰機昨在台東海域疑因機械故障失事，39歲的中校分隊長黃重凱跳傘獲救，送醫時意識清楚、狀況穩定。（記者卜敏正／攝影）

空軍一架編號2017的幻象戰機14日在台東海域疑因機械故障失事，中校分隊長黃重凱跳傘獲救，空軍否認執行驅離 共機任務失事；即起幻象2000戰機2000-5型機部隊全面停止飛行，執行天安特檢及調查作業，其餘機型暫停訓練，但偵巡、警戒等任務仍正常進行。空軍前副司令張延廷建議，空軍必須務實面對幻象機隊升級的問題，並適調整戰機兵力部署，降低幻象機隊負擔。

這起意外是1997年空軍接裝幻象戰機以來第八次事故，共七人獲救、五人殉職（含赴法國受訓的飛行官王同義），戰機折損六架，現存54架。

這架幻象2000-5戰機昨上午10時8分於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，於空域回報機械故障，11時26分返場時於台東志航基地南面十浬彈射跳傘；空軍立即派遣UH-60M黑鷹直升機赴現場搜救，於12時6分完成人員吊掛，獲救的黃重凱意識清楚，送台東馬偕醫院觀察。

空軍司令部昨下午4時30分舉行臨時記者會，由空軍督察長柳惠千說明，指飛行員在發現飛機故障後回報返場，在高度剩下2000呎時才跳傘，落海後運用求生裝備主動發射信號，讓搜救機能在最短時間發現黃。柳惠千表示，事件發生時天氣符合訓練標準；至於失事原因，飛機確實有機械故障，但確切故障原因還待詳查，待飛機打撈出來後才能界定。

獲救的中校分隊長黃重凱，39歲，為空軍官校95年班，飛行時數1435小時，已婚育有二女，他2021年美國空軍指參學校畢業，目前為新竹聯隊41隊分隊長。

昨天失事是否正執行共機驅離任務，軍方說法也引發關注。黃重凱獲救在台東送醫時，媒體追問陪同就醫的空軍七聯隊政風科長黃鼎翔中校，失事當時是否在執行共機驅離任務？黃回應「對！對！對」但空軍司令部事後向媒體宣稱，黃鼎翔當時未聽清楚問題，因此回答並不正確，呼籲媒體不要引用「錯誤內容」。

同型機全面停飛是否影響驅離共機的固定任務？柳惠千說，不會因任何一型機故障或任何一型機的任務有所調整，就影響到全中華民國 的空防任務。

據了解，台灣向法國採購60架幻象戰機，扣除失事機六架，再加上缺乏零件維修、作為零件拆用的「待鑑機」，事實上目前只有20餘架能擔負空防任務。