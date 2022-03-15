新聞眼／幻象老舊任務繁 失事率現警訊

空軍編號2017的幻象戰機昨在台東海域疑因機械故障失事。圖為新竹基地營區開放參觀時的幻象戰機操演。（圖：新竹市府提供）

開年三個月，空軍昨天第二度發生戰機失事。所幸處置得宜，未再造成人機俱毀的遺憾。戰鬥機必須挑戰性能極限，服役生涯內必有一定損失，過度追求零事故反而不健康。然而近兩三年，軍機失事率明顯上升，卻是不容忽視的警訊。

國軍先前損失的幻象戰機，多出於鳥擊或空間迷向，此次卻是故障立即返航，仍無法撐回基地，顯示操縱或動力系統發生嚴重毀損，先前未出現過同樣失事案例。這代表25歲的幻象機隊，是否因為年事已高，加上近年任務過密，提前進入飛安曲線末端的失事高峰期？

昨墜機發生後，空軍不斷澄清「並非為攔截共機」，顯然深諳答案的政治敏感度。然而，攔截共機或許不是事件直接原因，但空軍承認「例行訓練科目同時也結合戰訓」，一定程度上還是默認了間接關係。

隸屬新竹聯隊的幻象機，從台東志航基地起飛出任務，正因近年共軍 機艦頻頻在台灣周邊出沒，巴士海峽鄰近海空域，正是台灣戰機兵力相對最薄弱的所在。國軍新購66架F-16，未來就要部署於台東，在此之前，只能由其他聯隊派機進駐以維持警戒。

軍方強調，幻象機執行的是戰鬥空中巡邏（CAP），而非緊急起飛攔截共機。然而，即使是CAP，也會配合共軍動態。例如對方出海，志航就會派機起飛，對方如真飛入巴士海峽空域，台灣軍機已占據有利的高度與速度，可以有效監控攔截；若共機並未執行遠海長航，就在預定的空域內進行偵巡。

2016年政黨輪替以來，兩岸關係日趨緊繃，國軍為監控進入台灣防空識別區的共機，緊急起飛頻率倍增，甚至多次出現，必須動用預備金支應油料等窘境。然而，人與機器都經不起長期間的過勞損耗，在蔡政府任內，空軍已經失事九架戰機，其中七架發生在最近27個月，頻率明顯高於陳水扁 、馬英九 兩位總統的任期。或許可給政府高層一個啟示：建軍備戰絕對是國家安全的必要條件，卻也絕不是充分條件，只有對內充實武備，對外盡量維持與各方和緩的關係，才是真正高明的戰略。