贊成延長役期 徐國勇：國家可以續存 1年算什麼

內政部長徐國勇在立法院內政委員會。（記者黃義書／攝影）

俄烏戰事讓台灣四個月軍事訓練役期是否延長再受討論。內政部 長徐國勇昨天在立法院內政委員會答詢表示，役期牽涉國家兵役政策，非他可決定，但他個人贊成延長兵役役期，「國家是我們的，你花點時間讓國家永續安全發展、存在，一年、幾個月又算什麼？」

民進黨立委王美惠質詢，台灣與烏克蘭情況雖不同，但身為愛台灣的一分子，若有一天真的發生戰爭，「部長會怎麼做、你會在哪裡？」徐國勇回應，他會堅守內政部崗位，內政部有這麼多警察 、消防、空勤，全部會投入保衛國家，他會在這裡指揮。

國民黨立委李德維質詢時關切民防人力與組訓狀況。徐國勇說，台灣民防人力目前包括交通義警等，約五萬人，但目前最大問題就是老化現象，內政部會積極與國防部 研議從各方面強化。

新制教召 帳篷鋪充氣睡墊

此外，新制14天教召昨邁入第10天，陸軍六軍團指出，召員於南勢埔靶場進行實彈射擊及宿營課程，以排為單位，區分實彈射擊、射擊預習、機械訓練等3組，採輪帶方式施訓，使用45手槍、65K2步槍、M249班用機槍、T74排用機槍。

軍方展示後備軍人野營用的帳篷設施，帳篷分內外帳，搭設在棧板上。軍方表示，帳篷內外附有燈具，除睡袋外還有充氣式軟墊，確保睡眠舒適。