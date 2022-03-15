「被鏡電視騙了」 立委籲NCC撤照

民眾黨立委蔡壁如質疑，鏡電視前董事長裴偉似乎才是NCC的地下主委。（記者任忠泰、毛昱棋／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨天赴立法院報告業務概況，鏡電視仍是備詢焦點，立委洪孟楷要求NCC在3月底以前提出相關行政調查，必須「辦到哪裡、交到哪裡」，務必讓外界明白鏡電視的整體經營情況。立委陳椒華則直言「NCC被鏡電視騙了」，建議NCC應該撤照。

鏡電視是近十年來，第一個通過NCC審核的新申設新聞台，成為了各界矚目的焦點。沒想到，鏡電視拿到執照不到兩個月，鏡電視董事會突然撤換前董事長陳建平、總經理李玉珮，接下來又爆發「解雇人力」、「鏡週刊社長裴偉每月領取150萬(台幣，下同，約5.2萬美元)顧問費」疑雲；陳耀祥坦言，從媒體得知相關消息的時候，「也很震驚」。

鏡電視原先預期5月開台，不過，NCC對於鏡電視「能否增資到20億元」、「開台前能否簽署『編輯室公約』」兩大關鍵相當關注。

NCC內容處處長黃文哲表示，目前發生的爭議已經委請鏡電視外部公評人翁秀琪調查，希望她將爭議調查清楚，也沒有規定期限，只希望「盡快」。不過他直言，鏡電視新聞台要開台的重要問題並不是前董座陳建平要不要到ＮＣＣ說明，而是增資能不能到位，鏡電視依規定應該在5月初要完成增資20億元的目標，短期內要開董事會、股東會 通過，這對鏡電視開台比較重要。

此外，針對立委質疑NCC早在審查前就已經接到檢舉信，指出鏡週刊有100多人在鏡電視，裴偉涉及領取高額顧問費，但陳耀祥「反對調查」。陳耀祥表示，人事的更換屬於公司治理，但在董總人事審查的時候會對鏡電視內部人事問題詢問。

陳耀祥說，NCC確實收到檢舉信，也進行調查，但鏡電視正式回函表示沒有裴偉領顧問費及人事不清等問題。陳椒華批評，正因NCC沒有深入調查，鏡電視就用欺騙手段，說裴偉沒有職務、沒有參與也沒領錢，「NCC就被鏡騙了」，鏡電視與停雲顧問簽約，但停雲是一個沒有實際經營的空殼公司，裴偉「自己跟自己簽約」，但就是陳耀祥下令不要調查。陳耀祥則回應「這個指控我不接受」。

民眾黨立委蔡壁如昨日也開記者會質問，鏡電視前董事長裴偉似乎才是NCC的地下主委，「憑什麼NCC要私下向裴偉報告針對鏡電視尚未公開的調查資訊」。蔡壁如提出疑問，陳耀祥究竟承受多大壓力，即使鏡電視沒有獨立性，即使被舉發，也非讓鏡電視通過不可。