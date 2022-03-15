70萬件國寶「戰時逃難」該藏哪？ 故宮缺SOP

故宮如翠玉白菜等文物碰到戰爭如何撤離、安置，院長吳密察14日在立法院承諾，三個月內完成針對戰爭逃難的故宮文物安全報告。（本報資料照片）

故宮院長吳密察昨赴立法院業務報告，多位立委詢問，一旦發生戰爭，故宮有無打包文物撤離、找到安全收藏地點的SOP。吳密察坦言，逃難時文物疏散環境比人安置環境更複雜，「我腦海中沒有那樣的地方」，承諾三個月內完成針對戰爭逃難的故宮文物安全報告送交立院。此外，故宮預計7月進行適當的推演，但並非實際包裝、搬動文物。

俄羅斯入侵烏克蘭 後，利沃夫國家博物館 為防止館藏遭戰火波及，動員所有員工打包約1.2萬件文物撤離，但迄今尚未找到安全地方收藏。

立委黃國書質詢指出，烏克蘭逾萬件國家級文物仍找不到地方疏散，故宮有無文物逃難SOP？吳密察表示，故宮訂定災害緊急應變作業要點，主要針對水災、火災與地震；針對戰爭的逃難SOP，包括院內70萬件文物打包疏散規畫，「請給我們三個月的時間」，承諾三個月內提出報告。

立委萬美玲則詢問，戰爭時故宮文物安全暫存點是哪裡？吳密察表示，目前並未規畫地點。

他表示，安全暫存文物的環境比安置民眾的環境更複雜，因為必須符合恆溫恆濕、光照等需求、避免對文物造成損傷，「我腦海中沒有那樣的地方」，但會跟國家安全單位了解什麼地方適合。

萬美玲認為，烏克蘭博物館才1.2萬件文物，仍無法找到安全地方貯存，更何況故宮有70萬件文物。建議故宮必須和國家開會討論成立文物撤退小組，「不能到時候再說。」吳密察說，戰爭若發生會有預告期，會先分批疏散文物，同時也會和國家相關單位聯繫，提出計畫。

故宮70萬件文物主要來自北京 ，多數歷經八年抗戰、國共內戰，在戰爭烽火中流離十多年，才在台灣找到安身之地。若說到全世界最有「戰爭逃難經驗」的博物館，故宮當之無愧，故宮北院現在仍用於貯存文物的山洞庫房，當初也是為了戰爭空襲逃難所設計。因此有網友建議，故宮可將山洞庫房列入文物避難所選項，只需找建築師與電力供應專家會勘加以補強。

故宮南院6日因迴路變電器故障造成一樓大廳和賣場無預警停電，暫停營運一天。故宮院長吳密察昨在立法院指出，故宮南院停電與台電供電無關，對民眾表達歉意，並認為故宮應變應該更快速。故宮昨已針對機電設備安全辦理電路特檢，將重新盤點並增加材料備品種類及數量，縮短更換設備的時間。