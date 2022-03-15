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仿冒名牌衣1件450 愛迪達、彪馬求償58萬

記者林宛諭／彰化15日電
林姓男子在蝦皮及淘寶進貨中國大陸仿冒阿迪達、彪馬等名牌衣服後，擺攤販售被查獲，遭愛迪達等公司求償58萬台幣，彰化地方法院依違反商標法處拘役50日，並需賠償兩廠商8萬1000台幣。(本報資料照片)
林姓男子在蝦皮及淘寶進貨中國大陸仿冒阿迪達、彪馬等名牌衣服後，擺攤販售被查獲，遭愛迪達等公司求償58萬台幣，彰化地方法院依違反商標法處拘役50日，並需賠償兩廠商8萬1000台幣。(本報資料照片)

彰化縣林姓男子在蝦皮及淘寶進貨中國大陸仿冒的愛迪達、彪馬等名牌衣服後，擺攤販售被查獲100多件仿冒衣服，遭愛迪達等兩公司求償58萬元(台幣，下同，約2萬美元)，林男喊冤說他是第一天擺攤，根本沒賣出幾件，彰化地方法院依違反商標法處拘役50日，並需賠償兩廠商8萬1000元。

判決書指出，林男前年12月在蝦皮及淘寶進貨仿冒的愛迪達、彪馬等名牌衣服後，去年1月某日在彰化縣擺攤，以1件400到500元販售，卻在當天下午就被警方共查獲包括愛迪達各式運動衣褲共84件、彪馬運動服裝6件、肯諾衣服5件、耐吉衣服27件，移送法辦。

愛迪達公司向林男提出以1000倍計算侵權行為損害賠償之倍數基礎，1件以450元計算，求償45萬元，彪馬公司提出以300倍計算侵權行為損害賠償，求償13萬元。

不過林男喊冤說，他是第一天擺攤，不可能賣出1300件，他也沒那麼多錢賠償。

判決指出，被告販售的仿冒品品質不佳，會使購買者留下愛迪達、PUMA產品負面印象，使得原告商標權價值受損，不過兩公司求償金額計算方式過高，法官認為，應以查獲扣案的數量加1倍推算損害賠償即可，所以在現場共查到愛迪達84件衣服，推估應賠償金額為7萬5600元，PUMA共查獲6件，推估賠償5400萬元，並處拘役50日，如易科罰金需罰5萬元，全案可上訴。

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