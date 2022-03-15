金鐘視帝唐川病逝 「茶金」成告別作

唐川69歲辭世。(圖：客家電視提供)

台灣資深演員唐川（本名曾均崧）13晚不敵病魔辭世，享壽69歲。唐川去年3月因二次中風 入院，並因肺部感染持續治療，中間一度好轉，原本期待能在4月歡度70歲生日，但仍不敵病魔辭世，去年底熱播的「茶金」則成為唐川的告別作。

本報系聯合報報導，1952年出生於苗栗縣南庄鄉的唐川，20歲時參加中視演員訓練班結業，從此投入劇場、廣播、影視表演及製作長達近半個世紀，他長期關注客家語言及文化推廣及傳承，在口語藝術節目「日頭下，月光光」打嘴鼓、說相聲的「日頭哥」形象深入人心。

戲劇表演方面更是精采，唐川先後在2008年以「神祕列車」獲得金鐘獎迷你劇集男配角獎，2010年以「討海人」獲男主角獎，2021年並再次以「窩卡」入圍 男主角獎項；其他作品如 「大崎下」、「陂塘」、「雲頂天很藍」等也甚獲好評，去年底熱播的「茶金」中，唐川飾演的伯公一角雖然戲分不多，卻令人印象深刻，日前還獲教育部 推展本土語言傑出貢獻獎個人獎，一生過得精采。

客家電視也在臉書證實唐川的死訊，發文稱「深受大家所敬愛喜愛的日頭哥--唐川(曾均崧)先生，已在13日晚11：10遠離病痛，出境到另一個國度」。

被後輩稱為川哥、川爸的唐川先生，長期為客家的語言傳承、表演藝術、影視傳播奉獻心力，甫於日前獲得教育部111年推展本土語言傑出貢獻獎個人獎。