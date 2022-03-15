孫道存身後留債74億 孫芸芸3姊弟拋棄繼承

孫道存病逝留上億元台幣求償官司。(本報資料照片)

太平洋電信電纜公司前董事長孫道存去年11月17日凌晨在台北醫學 大學附設醫院病逝，享壽72歲；而孫道存的子女孫芸芸、孫瑩瑩、孫智宏確定拋棄繼承，台北地方法院2月8日已對外公告。

本報系聯合報報導，孫道存生前因掏空太電公司案，判刑3年定讞，服刑期滿出獄，又侵占基金會公款被判刑1年6月定讞。他2009年向法院聲請破產 沒獲准，仍宣布自己破產，名下沒錢沒房沒車，卻跟當時新婚、小他32歲的嫩妻吳逸萍住億萬豪宅、出入以數百萬元名車代步，買精品、吃大餐，引發社會反感。

孫道存更因欠繳數億元稅費，兩度被移送強制執行，都拖到被法院裁定管收，才由女兒孫芸芸等人出錢應急，保住自由之身，但仍不改奢華生活。

孫道存過世後，留下兩件民事求償案件，包括投保中心求償案一審判賠74.5億元(台幣，下同，約2.58億美元)，高院 仍在審理中，第一銀行求償案一審判賠1120萬元；另一件是第一銀行向太電與孫求償案，一審判孫須連帶賠償1120萬元。一旦判賠確定，將由孫道存的繼承人負擔償還責任。

ETtoday報導，遺孀吳逸萍和6名子女為第一順位繼承人，不過孫瑩瑩、孫芸芸和孫智宏3人在辦完孫道存喪事後，隨即在法定3個月期限內，向北院聲請拋棄繼承，台北地方法院今年1月27日准予備查，已於2月8日公告；其餘4名繼承人若逾期沒辦理拋棄繼承，將以限定繼承方式處理。