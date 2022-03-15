NCC前專委喬建中釀玉山大火12天 監院彈劾送懲戒法院

NCC前專委喬建中去年5月帶團登山，違法鋸木生火釀玉山大火，14日監察院全票通過彈劾。(取材自臉書)

國家通訊傳播委員會（NCC）前專委喬建中一行五人，去年5月鋸樹木生火釀玉山森林大火，監察院昨天全票通過彈劾 ，將移送懲戒法院審理。

監察院表示，喬建中去年5月15至16日帶團途經玉山國家公園杜鵑營地，任隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成延燒12天、近80公頃林地之重大森林火災；經監察委員調查相關事證，認喬建中利用假日從事登山活動，用火不慎，引發森林大火，雖屬非執行職務之違法行為，但喬身為NCC法制人員，負責主管法規解釋與疑義並協助訴訟案件等，卻利用其法律智識規避刑責而隱瞞就地取柴、違法生火等情，又辯稱係因踢倒爐火致災等言論，嚴重敗壞國家文官及政府形象，核有重大違失，提案彈劾。

監察院說，喬建中身為具豐厚法律專業、法制與公關實務經驗之國家高階簡任文官，明知於國家公園內營火屬不法行為，非但不思遵守法律，於行前主動提出杜鵑營地、南營地及大水窟等3營地生火可行性，且已知杜鵑營地離水源來回尚距1.5公里，卻任令同行隊友攜帶鋸子並於杜鵑營地就地砍伐、取柴及生火，終引林火致災。

監察院調查，喬建中曾於2020年10月3日在巒大事業區第206林班內露營營火，已遭林務局南投林區管理處函送違反森林法。再依據登山社群媒體 截圖顯示，喬建中於2013年至2020年間，多次上傳並公開野炊生火照片，地點分別位於多加屯稜線西側、丹大溪、巒大溪、郡大溪等山林環境，並經監察院詢問坦承是他的臉書 文章，突顯喬建中生火成性，無視森林保護之責。