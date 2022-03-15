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為停電新聞稿內訌？王文淵辭工總理事長 綠委促查

台灣新聞組／台北15日電
工總理事長王文淵（圖）14日以無法節制秘書長蔡練生執行業務為由，請辭理事長一職；蔡練生則回應不在乎去留，但不接受違反事實的指控。（本報資料照片）
工總理事長王文淵（圖）14日以無法節制秘書長蔡練生執行業務為由，請辭理事長一職；蔡練生則回應不在乎去留，但不接受違反事實的指控。（本報資料照片）

工總在三○三全台大停電發新聞稿呼籲政府重新檢討能源政策，卻意外引爆工總紛爭。工總理事長、台塑集團總裁王文淵昨天以「無法節制工總秘書長蔡練生執行業務」為由請辭理事長，但蔡練生隨後發表聲明反駁王文淵指控不實；工總昨也召開臨時理監事會議，除了表達希望王文淵留任，同時也希望讓蔡練生有尊嚴地離開工總。

工總等八大工商團體本月1日拜會總統蔡英文並提出建言，當天王文淵並未出席，兩天後發生全台大停電，工總則在6日發布新聞稿，表示「奉王文淵指示」，將提出對政府改善能源政策的建言書。

台塑集團昨發出新聞稿強調，在王文淵認為停電原因仍不明、是否發新聞稿還要斟酌的情況下，蔡練生仍假借王文淵之名逕自發出新聞稿；蔡練生已發生數次未經王同意而擅自決定的事，為此工總規定重要案件須經兩位常務理事審閱、並呈理事長核准，才能對外發布或執行，但蔡練生這次又違反規定，已影響工總形象。

蔡練生則發聲明反擊，強調不在乎去留，但不接受不實指控。他表示，今年1月向王文淵報告有關碳中和的民調結果，並反映台灣隨時有缺電危機，建議由工總邀集學者專家討論共謀對策，而王文淵也贊同；三○三大停電後，他透過LINE與王溝通，建議工總發布新聞稿，並把新聞稿傳給王過目。

工總慰留王 盼蔡有尊嚴地離任

根據蔡練生提供的兩人對話紀錄，王文淵以「有用嗎」、「你們去談吧，多說沒用」、「這次大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，我們要討論什麼」等，表達對發新聞稿的疑慮，但蔡練生認為以王和蔡英文的關係，由工總發聲或許會有轉機。兩人對話紀錄也顯示王文淵未同意發布新聞稿。

對於王文淵的請辭，工總監事會召集人潘俊榮在昨天的臨時理監事會議後表示，希望王文淵能夠留任，但最後仍會尊重王文淵決定，同時也希望蔡練生先留任，不要以解任的方式，給蔡一段時間，讓蔡有尊嚴地離開工業總會。

工總理事長與秘書長為了一紙缺電新聞稿爆內訌，但也凸顯企業界對於穩定供電的憂慮，全國商業總會理事長許舒博昨表示，工商企業界對用電比較敏感，反映問題並無攻擊政府的意思。

民進黨立委林楚茵則批蔡練生「假傳聖旨，秘書長凌駕理事長的工總公信力何在？」，並已發函給權責單位內政部、經濟部，介入調查工總內部問題。

工總理事長王文淵14日以無法節制秘書長蔡練生（圖）執行業務為由，請辭理事長一職；...
工總理事長王文淵14日以無法節制秘書長蔡練生（圖）執行業務為由，請辭理事長一職；蔡練生則回應不在乎去留，但不接受違反事實的指控。（本報資料照片）

蔡英文 民調 內政部

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