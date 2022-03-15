新聞評論／工總家務事搬上檯面 王文淵的政治表態？

工總理事長王文淵（左）14日宣布請辭，他與工總秘書長蔡練生（中）的紛爭浮上檯面。圖為工總前年發表白皮書時的情景。（本報資料照片）

工總理事長王文淵突宣布辭職，讓他與工總秘書長蔡練生的不合赤裸裸的呈現在台灣民眾面前，據了解，引爆辭職風波的能源建言新聞稿只是最後一根稻草，而王文淵不滿蔡練生多次越權，上周五就書面提案，要在理監事會上解除秘書長職務。但為何這種「家務事」，在企業界早是大老地位的王文淵卻選擇搬到檯面上，且還是在事隔九天之後，也引發外界不少揣測。

在王文淵宣布辭職後，蔡練生受訪時曾提到，可能是王文淵「有其他壓力」，暗指可能是政府高層對於工總的能源建言新聞稿不滿而施壓。但王文淵對於政府能源政策一向敢言，甚至在去年底第75屆工業節慶祝大會上，當著受邀出席的蔡英文 總統的面，提出政府要重新思考能源結構。

然而，八大工商團體本月1日前往總統府向蔡英文拜年，王文淵選擇缺席，當時就引發不少揣測；此外，這次王文淵大動作請辭檯面上的理由是蔡練生不受控，但要走的也應該是蔡，結果卻是王請辭，王的動作是因為政治壓力的說法也不脛而走。

兩天後，發生三○三全台大停電，工總也在3月6日表示「奉王文淵指示」發布新聞稿，將提出對政府改善能源政策的建言書，呼籲政府重新檢討能源政策，沒想到卻成為引爆兩人緊張關係的導火線。對此親近王文淵人士透露，在王文淵與蔡練生針對新聞稿的LINE 對話中，王根本沒有同意發稿，且蔡在訊息中原說建議周一發出，沒想到在前一天的周日下午就自作主張發稿，隔日王文淵見到媒體大幅報導，簡直「氣瘋了」。

從蔡練生曝光他與王文淵對話的LINE，王文淵也透露對穩定供電的無奈，甚至直言「有用嗎？我們早知道台灣電力本就不夠！」對比他過去幾次對於能源能否充足穩定供應勇於表示關切，為何卻在新聞稿發出後超過一周才宣布請辭，如此大的動作，也讓敏感的企業界嗅聞到，這是不是一種政治表態？