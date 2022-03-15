我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

新聞評論／工總家務事搬上檯面 王文淵的政治表態？

記者林海、賴昭穎
工總理事長王文淵（左）14日宣布請辭，他與工總秘書長蔡練生（中）的紛爭浮上檯面。圖為工總前年發表白皮書時的情景。（本報資料照片）
工總理事長王文淵（左）14日宣布請辭，他與工總秘書長蔡練生（中）的紛爭浮上檯面。圖為工總前年發表白皮書時的情景。（本報資料照片）

工總理事長王文淵突宣布辭職，讓他與工總秘書長蔡練生的不合赤裸裸的呈現在台灣民眾面前，據了解，引爆辭職風波的能源建言新聞稿只是最後一根稻草，而王文淵不滿蔡練生多次越權，上周五就書面提案，要在理監事會上解除秘書長職務。但為何這種「家務事」，在企業界早是大老地位的王文淵卻選擇搬到檯面上，且還是在事隔九天之後，也引發外界不少揣測。

在王文淵宣布辭職後，蔡練生受訪時曾提到，可能是王文淵「有其他壓力」，暗指可能是政府高層對於工總的能源建言新聞稿不滿而施壓。但王文淵對於政府能源政策一向敢言，甚至在去年底第75屆工業節慶祝大會上，當著受邀出席的蔡英文總統的面，提出政府要重新思考能源結構。

然而，八大工商團體本月1日前往總統府向蔡英文拜年，王文淵選擇缺席，當時就引發不少揣測；此外，這次王文淵大動作請辭檯面上的理由是蔡練生不受控，但要走的也應該是蔡，結果卻是王請辭，王的動作是因為政治壓力的說法也不脛而走。

兩天後，發生三○三全台大停電，工總也在3月6日表示「奉王文淵指示」發布新聞稿，將提出對政府改善能源政策的建言書，呼籲政府重新檢討能源政策，沒想到卻成為引爆兩人緊張關係的導火線。對此親近王文淵人士透露，在王文淵與蔡練生針對新聞稿的LINE對話中，王根本沒有同意發稿，且蔡在訊息中原說建議周一發出，沒想到在前一天的周日下午就自作主張發稿，隔日王文淵見到媒體大幅報導，簡直「氣瘋了」。

從蔡練生曝光他與王文淵對話的LINE，王文淵也透露對穩定供電的無奈，甚至直言「有用嗎？我們早知道台灣電力本就不夠！」對比他過去幾次對於能源能否充足穩定供應勇於表示關切，為何卻在新聞稿發出後超過一周才宣布請辭，如此大的動作，也讓敏感的企業界嗅聞到，這是不是一種政治表態？

針對工總是否要針對三○三全台大停電發布新聞稿，工總理事長王文淵和秘書長蔡練生透過...
針對工總是否要針對三○三全台大停電發布新聞稿，工總理事長王文淵和秘書長蔡練生透過LINE對話討論，王文淵在對話中對發布新聞稿態度保留，但蔡練生則主張工總應該代表產業發聲。（圖：蔡練生提供）

蔡英文 LINE

上一則

新聞眼／幻象老舊任務繁 失事率現警訊

下一則

入境檢疫 陳時中：朝753縮減 青少年最快4月打第3劑

延伸閱讀

幻象2000戰機全面停飛 蔡英文指示查出機械故障原因

幻象2000戰機全面停飛 蔡英文指示查出機械故障原因
教召就地動員 蔡英文：仗在哪打 部隊就在哪訓

教召就地動員 蔡英文：仗在哪打 部隊就在哪訓
洪秀柱嗆：投蔡英文是817萬不用腦的人

洪秀柱嗆：投蔡英文是817萬不用腦的人
黑白集／空等西方聯軍 自欺欺人的自助人助

黑白集／空等西方聯軍 自欺欺人的自助人助

熱門新聞

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了