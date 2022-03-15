缺電「多說沒用」 王文淵辭工總 道盡無奈

台塑集團總裁王文淵。（本報資料照片）

台塑集團總裁王文淵昨天請辭工總理事長，但除了工總內部的人事紛爭，更值得關注的是，遭到曝光的對話中，連王文淵這樣的企業領袖都以「有用嗎？」「多說沒用！」來回應對政府提出能源政策建言，而會導致企業領袖走到「有苦不想說」這一步，無疑是對政府一意孤行、鐵板一塊的能源政策最深沉的抗議。

台灣近年來發生五次大規模停電，這還不包括不計其數的小規模停電，每次停電政府都能提出冠冕堂皇的理由或藉口，但結論都是台灣不缺電。但台灣真的不缺電嗎？三○三大停電除了人為疏失，更凸顯台灣電網韌性不足的問題，但如果不是蔡政府過去幾年躁進的能源轉型，台灣電力供應會落得如今看天吃飯、走鋼索的窘境嗎？

事實上，過去幾年大大小小的跳電、停電事故頻傳，早就證明蔡政府不缺電的說法根本是個笑話。但面對民怨、學者專家的呼籲，以及工商團體的訴求，政府官員卻始終充耳不聞，把外界對缺電憂慮的建言打成擁核派、反綠能 ，掩蓋政府無能解決供電問題的心虛。

工商團體對政府提出確保供電穩定訴求不是這一兩天的事，甚至工總理事長王文淵也不止一次對於能源能否充足穩定供應表示關切。在這次請辭風波中，他在與蔡練生的LINE 對話中一席「有用嗎？我們早知道台灣電力本就不夠！我們麥寮的IPP（民營電廠）也被台電拉倒而跳電。」

三〇三大停電後，工業總會發出新聞稿，表示在半年內將對政府能源政策提出建言，但工總理事長王文淵昨卻透過台塑發出辭去理事長職務聲明，更指包含先前的能源建言新聞稿在內，工總秘書長蔡練生多次不按指示行事，蔡練生公布兩人對話自清。（圖：蔡練生提供）

「沒用！」雖然是短短幾句話，卻狠狠戳破蔡政府不缺電的大話，也道盡他苦口婆心卻忠言逆耳的無奈。

王文淵日後是否接受慰留理事長是工總的家務事，但台灣現在和未來能否有充足穩定的電力供應，卻是攸關市井小民和大企業家的大事，在當前的政治氛圍下，大老闆們選擇把嘴巴閉起來，似乎是最能明哲保身的選擇，但蔡政府若仍不願以客觀、務實和科學的態度面對台灣的能源轉型困境，付出政治代價事小，倒楣的還是跟著飽受停電之苦的民眾和企業。