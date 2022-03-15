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黑白集／朝野陷跳電混戰 監察院在哪裡？

黑白集

三○三大停電後，各地跳電頻傳，民眾怨聲四起。蔡政府把責任全推給台電，朝野陷入混戰。此一攸關民生經濟的議題變成政治攻防，而原應監督政府的監察院卻上演「失蹤記」，迄今神隱。

監院並不是一向漠視電力問題。五年前的八一五大停電，監院糾正了中油；去年11月，台電與奇異公司的核四採購仲裁，監院糾正了台電和經濟部；今年2月，監院又為了工安、罰款使用問題糾正台電。可見，頻率不算低。

然而，對八一五大停電的糾正，是上屆監委的作為。對核四仲裁的糾正，時機點恰在四大公投前一月，糾正是假，為「反核四重啟公投」帶風向是真。最近一次，則非關決策，只是「打蚊子」。

去年5月至今三次大跳電，監委硬是裝作沒看到。更諷刺的是，這三次大跳電，蔡政府都直指「禍首」是高雄興達電廠；三○三大停電四天後，監察院長陳菊曾在高雄亮相，但非為查案，而是「陪陳其邁到旗津吃小吃」。院長帶頭「政令宣導兼助選」，令人三嘆。

過去台電出事，監委就算想護航，也會做做樣子調查；但現在監院卻裝聾作啞，假裝沒看到。可見，監委深知一旦開啟調查，護航、推鍋都不管用，真會傷到主子。愈是如此，愈應「協尋監察院」；否則陳菊以下，還真以為監委坐領高薪當護花使者就好。

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