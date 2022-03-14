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與清潔工「解衣共浴性交易」 台駐奈公使遭彈劾

台灣新聞組／台北14日電
台灣外交部公使楊文昇被指於奈及利亞派駐期間，與駐館雇用的當地女清潔工進行性交易。監察院（圖）調查認為楊敗壞官箴，全數通過彈劾，移送懲戒法院。（本報資料照片）
台灣外交部公使楊文昇被指於奈及利亞派駐期間，與駐館雇用的當地女清潔工進行性交易。監察院（圖）調查認為楊敗壞官箴，全數通過彈劾，移送懲戒法院。（本報資料照片）

台灣外交部公使楊文昇被指於奈及利亞派駐期間，與駐館雇用的當地女清潔工進行性交易，楊文昇自承有「金錢援助」、「脫光一起洗澡」等行為，還辯稱「婚外性行為已除罪化，未影響社會公序」。監察院調查認為楊敗壞官箴，全數通過彈劾，移送懲戒法院。

中央社報導，監察院13日最新公布的彈劾案文指出，楊文昇於2018年7月至2020年9月擔任奈及利亞駐外館長，期間與外館聘雇的清潔工J女在他宿舍性交易，J女在同年12月3日離職，2020年7月透過駐外人員，指控楊文昇在她服務期間對她性騷擾，並提供她與楊文昇在職務宿舍內同床共枕，及兩人在健身房內等畫面為證。

外交部申評會組成專案小組調查，楊文昇坦承照片中是他本人，並說「是她要錢，我們才有一種交易買賣」等語，楊文昇向外交部提出「懲處申復書」中，以「婚外性行為已除罪化」為由，稱「本案發生在住宅臥室私密空間，屬個人隱私，未影響社會公序」。外交部認定其性交易行為，記一大過。

據報導，楊文昇在監察院詢問時辯稱，只與J女共浴，未為性器交合，是善意金錢援助，並無性交易；楊還稱J女因母病為由，主動提出金錢請求。

監察院指出，楊文昇自承給J女當地幣值5000元、J女同意獻身回報，顯有對價關係，兩人解衣共浴及其後行為，不論有無性器官接合的性交，至少是楊文昇為滿足性慾的猥褻行為，屬有對價的性交易行為無誤。

監察院表示，楊文昇與J女有上下屬關係，還稱J女行為動機是因母親生病需錢孔急，非但未給予協助，反趁人之危，為滿足個人性慾，在職務宿舍內誘使J女脫衣共浴、同床共枕，楊文昇的言行舉止，屬嚴重失當。

監察院說，楊文昇的行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，違反公務員服務法規定情節重大，嚴重影響公務員形象與政府聲譽。經8日監察院彈劾案審查會，全數通過彈劾，移送懲戒法院處理。

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