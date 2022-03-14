走私、繁殖、棄養… 台「特殊寵物」悲歌 只能無聲死去

天竺鼠掀起棄養潮，愛鼠協會救援收容，提供民眾認養。（記者林奐成／攝影）

台北河濱公園，動保團體奔走救援遭民眾棄養的天竺鼠，感嘆「牠們多數餓死或被咬死」，而在桃園機場 ，走私的狐獴遭查緝後「人道銷毀」。本報系報調查，特殊寵物市場近年瀕臨失控，從走私、繁殖、銷售到棄養，都有動物在無聲中死去。農委會今年將成立「寵物管理科」，民團呼籲應比照犬貓加嚴管理特殊寵物，從源頭改善亂象。

銷毀走私動物 近五年逾千隻

「特殊寵物」泛指犬貓之外的寵物，台灣約100萬家戶飼養，業者透過合法進口與非法走私，從全球引進數百物種滿足市場需求。農委會動植物防疫 檢疫局統計，2017至2021年共銷毀1046隻走私查緝的活動物，包括72隻熱門新寵絨鼠（龍貓），估計價值逾千萬元；也有走私動物在空運過程即死去。

高雄港查獲的走私龍貓。（圖：高雄港警提供）

母體過度繁殖 消耗殆盡丟棄

寵物進口後，台灣繁殖場會大量培育「台產」幼體販售，衍生過度繁殖、近親交配導致基因缺陷。環境教育 規畫師林俊豪說，有私人繁殖場不給予母體足夠休養時間，不斷交配生產，繁殖力消耗殆盡後即將牠丟棄，去年風行的天竺鼠就是一例。在銷售端，網路匿名交易難以管制，有賣家違規寄送動物，標榜「活體宅配到府，如有傷亡死一賠一」，造成角蛙及魚類死亡。

天竺鼠棄養潮 浣熊成入侵種

棄養也衍生問題。愛鼠協會會長張勝鬘說，去年在北部收容逾兩百隻天竺鼠，數量是卡通「天竺鼠車車」暴紅前的十倍，估算全台棄養量逾370隻，平均每天一隻流落街頭。南投近來爆發海蟾蜍大繁衍，研判是人為棄養或管理不當逃逸野外，專家發現，有寵物浣熊遭棄養後在野外立足，恐成下一波外來入侵種。

台灣特殊寵物市場亂象多，圖為遭飼主棄養的浣熊。（記者林奐成／攝影）

對於特殊寵物棄養野外，農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁表示「沒有聽到這類案件有高度需求」，許多物種逸出野外後可以自然生存，不需要政府收容；地方動保機關以處理犬貓為主，其他物種的救援「不是政府法定義務」，需要民間團隊協助。她強調未來將採分級管理，必要時可能加嚴特定物種的管制。

善待動物組織 疾呼禁止進口

「亞洲善待動物組織」高級副總裁貝克（Jason Baker）表示，無論是被人從大自然擄走的動物、在骯髒繁育場飼養的動物及被購買作寵物的動物，整條貿易鏈充斥「不可見的殘忍」。他籲台灣全面禁止各類珍稀與野生動物進口：「沒有任何野生動物應該成為人類的寵物。法規無法保護野生動物免受走私貿易的侵害，只有禁止進口才能停止這一循環」。

台灣防止虐待動物協會研究倡議主任陳庭毓分析，現行「特定寵物業管理辦法」僅管制犬貓的繁殖買賣，呼籲政府將特殊寵物一併納管，從源頭管理。