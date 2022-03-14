寵物市場亂象多 無辜萌寵背後 藏「血色」產業鏈

早夭的狐獴 關務署台北關稽查組曾查獲走私狐獴，最後人道銷毀。（圖：關務署提供）

可愛的狐獴與絨鼠（龍貓）近年掀起飼養潮，卻也淪為熱門走私商品，遭到查緝後銷毀，無辜喪命。寵物走私為何猖獗？知情人士透露，走私動物利潤 大，以蘇卡達象龜幼體為例，每隻取得成本僅600元（台幣，下同，約21.1美元），用漁船走私以1200元賣出，以每批走私2000隻計算，可賺進120萬元，讓不肖業者鋌而走險。

狐獴非保育類 查獲即銷毀

牛津大學「數據看世界」統計，非法走私動物遍布全球149國、超過6000物種。關務署台北關稽查組稽核簡妙娟說，近五年活體動物走私增加，曾查緝14種動物，其中不屬保育類的狐獴、西班牙睡鼠與蟋蟀皆人道銷毀。她也曾查獲保育類印度 星龜及四隻已喪命的八齒鼠，「牠還沒去到寵物家庭，在中途就死掉」。

除走私外，業界還有「洗證書」歪風。熟悉寵物市場的生態教師莊棨州說，有不肖業者將合法進口證書「複印」用於走私動物，「非正規繁殖場，有這種一張證書給多隻動物使用的情況，以合法掩護非法」。

黃金鼠配種 花色不美餵蛇

「台產」繁殖也有亂象。莊棨州指出，青蛙或烏龜的繁殖者，只要租十坪套房即可達到一定產量，常見過度繁殖惡習。例如，有蜥蜴或鳥類飼主讓動物不斷生產，造成母體缺鈣，骨骼病變，甚至有身體未成熟的變色龍被迫繁殖，「蛋卡在母體，生不出來」。

流浪的象龜 屏東環境教育規畫師林俊豪，在家裡收容遭到棄養的蘇卡達象龜。（記者林奐成／攝影）

人工篩選則是繁殖者在母體生產後，僅留下花紋漂亮的幼體，其他則丟棄；繁殖者不斷配種培育小動物，花色愈稀奇價格愈高。莊棨州說：「人類的馴化動物是這樣選育出來，這是流血的歷史」。記者加入LINE群組調查發現，黃金鼠繁殖者會互相交流公母鼠進行配種。一名繁殖者私下表示，若培育出花色不討喜或市場小的幼鼠，就會拿去餵蛇或蜥蜴。

浣熊近親交配 生出白內障

近親交配也很常見。環境教育 規畫師林俊豪收容的一隻寵物刺蝟，一眼半盲且後肢萎縮，走路歪斜搖擺，正是近親交配的產物。另隻浣熊也因此有基因缺陷，眼睛患白內障。林俊豪感嘆：「台灣未嚴謹規範寵物飼養需要什麼資格，所以有不健康小動物繁殖出來」。