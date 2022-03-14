台4個月兵役延長 國防部評估中 府另列當務之急

首次新制教召14天訓練，後備軍人練習操作武器、射擊動作與打靶。（記者潘俊宏／攝影）

俄烏戰爭讓台灣是否恢復徵兵制再受討論，有媒體報導蔡英文 總統已指示軍方，檢討現行四個月軍事訓練役的役期是否延長。總統府發言人張惇涵昨天表示，目前當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。

張惇涵指出，目前台灣兵役制度採「徵募併行」，近來社會多所討論義務役役期長度，國防部 有就相關意見納入評估中，但尚未有定案；然而，義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，以有效應對現代戰爭的需求。

國防部發言人史順文則表示，對於兵役時間延長的議題，國防部確實已經就各界提供的意見，編組研議討論，目前還沒有結論；只要對國軍戰力提升有幫助，國防部都會審慎地考量，並且要一併評估相關配套措施。

黨政人士表示，早在俄烏戰爭爆發前，強化後備戰力就是蔡總統的重點施政項目之一，今年掛牌上路的「全動署」即是代表，隨著俄烏戰爭爆發，也印證了後備戰力的重要性，相關政策會隨著既有步調走，包括檢討四個月役期是否要延長也是其中一環，但可以肯定的是，未來以志願役為國防骨幹的大方向不會變，一切強化當前四個月役期義務役的措施，都會以此為基礎。

但朝野立委都認為，役期是否延長並非唯一因素。國民黨 立委陳以信表示，尊重國防部的考量及研議，但役期延長與否，並不是關鍵性因素，應該從如何加強防衛決心及整體防衛作戰去思考，有關軍備整備、如何落實後備動員，才是關鍵。