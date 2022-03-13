公開信籲抵制俄羅斯 烏克蘭副總理點名台廠華碩

烏克蘭副總理呼籲台灣跨國科技公司華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。（路透）

烏克蘭 副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）10日在社群媒體推特（Twitter）公開呼籲台灣電腦大廠華碩加入抵制俄羅斯 的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。華碩昨日傍晚僅簡短表示，目前暫無回應。

費多羅夫推文表示，俄國 的坦克和飛彈持續攻擊烏克蘭人民，俄國人沒有道德權利使用你們（華碩）傑出的科技；科技是用於和平，而非戰爭。

公開信指出，資訊科技產業一直支持負責任和民主的價值觀，烏克蘭政府也相信華碩抱持相同觀點，現在責任就是選擇，「人們的性命比任何時候都更取決於您的選擇」。

公開信內容也寫道，呼籲華碩中止任何與俄關係，並暫停在俄國業務，直到俄國完全停止侵烏且公平秩序恢復。

費多羅夫也曾致函蘋果（Apple）、Google、Meta、推特（Twitter）、YouTube和微軟（Microsoft）等跨國企業，要求抵制俄羅斯，並在推特公開寄給這些公司的信件，部分公司幾天後確實停止在俄國銷售產品和服務，或是停止營運。

目前蘋果、微軟、三星、英特爾、超微、台積電等大廠，都已配合出口管制法規暫停俄羅斯相關業務與服務。業界人士指出，從PC產業來看，核心處理器與軟體都不能出口俄羅斯，品牌廠自然也會順勢暫緩出口，特別是當前盧布大幅貶值及當地無法使用信用卡交易，已對銷售造成打擊與干擾。

台灣去年對俄國出口13.2億美元，排名第27名。前三大出口貨品為「電腦零附件」、「儲存媒體」及「電腦及其附屬單元」。

不僅華碩，很多品牌廠都不願意表態，先前對外的說法都是「會密切關注並研擬不同應對方案，並配合政府貿易政策」。業界人士指出，台系品牌業者目前都小心翼翼、低調對外，主要是不想捲入政治角力，一方面不能得罪歐美各國抵制政策，另一方面也不能宣布暫停出貨俄羅斯，此舉等於直接得罪俄國政府，影響未來在當地市場經營。