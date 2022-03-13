婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計

台中市七旬邰姓婦人9日中了歹徒網購詐騙哏，要匯款台幣1萬餘元，警方與行員聯手阻詐。（圖：第三警分局提供）

台中市七旬邰姓婦人接獲歹徒假購物的詐騙電話，依歹徒指示到銀行要匯款逾1萬元（台幣，下同，約352美元），經行員發現後勸阻，邰婦卻喝斥「不要吵」，警方據報到場加入勸說，邰婦這才驚覺中招，還說「明明報導都看過，怎麼自己遇到就不一樣」。

台中市第三警分局勤工所巡佐黃智偉、警員劉學政日前巡邏時，接獲轄內銀行通報疑有民眾遭詐，行員表示，稍早正在進行結帳作業時，發現鐵門外頭的提款機有一對夫妻邊講電話邊操作提款機，懷疑夫妻遇上詐騙，正在接受指示轉帳，趕緊前去關心。

行員表示，七旬邰姓婦人與對方通話時神色緊張，她前往關心，邰婦還說「你別吵、你別吵」，要她不要打擾操作，但她不死心，在勸說之下，徵得邰婦同意，接過電話協助瞭解，沒幾句就發現對方果真就是照本宣科的詐騙集團 ，但邰婦仍深信不疑，堅持要匯款，她只好聯繫員警到場加入勸說。

經員警進一步瞭解，得知邰姓婦人去年7月前曾利用網路購買1000多元台幣的商品，當天接到來電稱先前付款時條碼錯誤，若未解除設定恐有後續賠償問題，她當下誤信話術緊張不已，聽從自稱某銀行專員的指示直奔提款機進行解除設定的操作。

經警方耐心說明，此即為常見的網購詐騙老哏，並找出過去曾經受理過的諸多案例、新聞佐證，邰婦才如夢初醒，懊惱的表示，「明明常看到新聞報導，怎麼發生在自己身上卻亂了手腳」，感謝警方及行員即時勸阻，保住1萬多元的辛苦錢。