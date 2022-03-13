我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

又一倒退…萊豬核食後 台擬讓加熱菸叩關

台灣新聞組／台北13日電 
行政院會通過的「菸害防制法」修法版本擬禁止電子煙，開放加熱菸。專家指出，一開一禁引發諸多爭議。（記者曾學仁／攝影）
行政院會通過的「菸害防制法」修法版本擬禁止電子煙，開放加熱菸。專家指出，一開一禁引發諸多爭議。（記者曾學仁／攝影）

電子煙、加熱菸等新型菸品充斥，目前無法可管，「菸害防制法」長達14年未修訂，預計在立法院本會期討論最新修正版本，擬禁止電子煙，開放加熱菸，外界形容是現代版「鴉片戰爭」，各方勢力神鬼對決。專家指出，一開一禁諸多爭議，目前許多地方訂有自治條例禁止新型菸品，一旦政院菸防法版本通過，地方縣市自治條例將立即失效。

蔡政府第二任期以來，開放加熱菸恐是繼美國萊豬、日本福島食品後，第三個政府「底線倒退」的政策。

目前全台有11個縣市訂定自治條例，以不同程度禁止新型菸品，包括新竹市、高雄市、台中市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、嘉義縣、台北市與新北市更是「雙禁」，同時禁電子煙、加熱菸，不得製造、輸入、販賣、展示及廣告，新北則是全台唯一納管加熱載具的縣市。未來恐因母法通過，無法針對菸商管制。

另外，行政院版「菸害防制法」修正草案中，第七條規定業者輸入前應向主管機關申請「健康風險評估審查」，核定通過後始得為之。未來若修正草案通過後，將由專家訂定健康風險評估標準，菸商必須通過評估才可製造及販售。

目前紙菸上市並未經過衛生主管機關審核，台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然直言，若讓菸商通過健康風險評估，政府等於幫菸商一把，給予加熱菸「國家認證標準」，形同政府為菸品背書。

且現行修正草案雖稱列管加熱菸，但無明確規範如何管制「菸草柱」及「加熱載具」，日後恐衍生更多問題。

至於加熱菸能否叩關仍存在三大變數。

「健康風險評估」是第一道變數，美其名是「健康風險」，其實就是「開放門檻」，究竟要依歐美或台灣標準？哪些人或團體可參與評估？誰來監督？

第二道變數在立法院，今年適逢大選年，民代能堅定開放立場，不顧「不要讓菸品危害下一代」的訴求？台灣社會能接受開放新興菸品叩關？

第三道變數在於競爭對手，四大菸商競逐台灣每年上千億台幣的菸品市場，根據日本經驗，加熱菸長期穩占17%的市場，是傳統菸品的最大威脅，競爭對手是否對修法扯後腿，一場「菸商內戰」蓄勢待發。

開放新興菸品就像打開「潘朵拉的盒子」，背後藏著太多不能說的秘密和利益。

日本 醫學

上一則

遊說美設「境外預先通關」 台灣運作經年…碰壁

下一則

黑白集／國會遭踐踏 沒有小混混 只有老無賴

延伸閱讀

黑白集／地方管制核食 被扣違憲大帽

黑白集／地方管制核食 被扣違憲大帽
核食公告解禁 預告期僅10天挨批 陳時中：已非新議題

核食公告解禁 預告期僅10天挨批 陳時中：已非新議題
要求廠商切結…雙北台中行文 學校營養午餐禁核食

要求廠商切結…雙北台中行文 學校營養午餐禁核食
國民黨地方縣市擬自訂核食高標 政院：權歸中央

國民黨地方縣市擬自訂核食高標 政院：權歸中央

熱門新聞

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境