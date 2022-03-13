新聞眼／人民健康權 執政者有放心上？

民間團體曾到行政院陳情，呼籲蘇貞昌院長修菸防法保護孩子。（本報資料照片）

「菸害防制法」延宕14年終於要修法，衛福部最初堅決「雙禁」電子煙及加熱菸，如今卻同意「一禁一開」，讓反菸團體無法接受。回顧修法過程與開放萊豬、核食卻有不少相似處，政府曾經嚴格把關，最後政策轉彎，背後都有不同政治利益的考量，人民的健康權益，在執政者心中地位何在？

回顧近年「菸防法」針對電子煙、加熱菸等新型菸品態度，2016年時，長年致力於反菸的董氏基金會等民間團體，籌組「台灣拒菸聯盟」，與衛福部國健署合力推動禁電子煙、加熱菸。衛福部長陳時中 2018年時在立法院也明確表態「不贊成開放電子煙、加熱菸等新型菸品」。

陳時中2019年時接受媒體專訪，坦言當年5月美國FDA有限度開放加熱菸後，衛福部受到來自各方龐大的壓力，遊說者不斷以新型菸品好處，希望獲得解套，他當時堅持，「那些好處就是我反對的理由」。

衛福部在兩年前著手修法，法案到行政院總是「卡關」、一再「退回」，但衛福部原本「雙禁」的堅持，隔年就變調，2020年10月政策大轉彎，衛福部態度突然改變，公開表態「一禁（電子煙）一開（加熱菸）」立場，理由是世界衛生組織（WHO ）指加熱菸是菸草，必須開放、管理。但WHO原文是「各國可依據國家法律，禁止或限制新型菸品製造、販售等」，並非衛福部所稱「必須開放」。

片面解讀WHO說法，再加上政治利益考量，攸關民眾健康的「菸防法」，執政黨態度更從起初「雙禁」變為「一開一禁」，但提出的理由，不管是依世衛 規定或所謂要依「健康風險評估」，說詞跟先前蔡政府開放萊豬跟核食時所稱依科學證據、與國際貿易接軌如出一轍，背後都有特定政治利益，至於人民的健康權益，似乎早被擺在最後。