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南北管是牽亡魂？ 台中一中師生爭辯互罵

記者林佩均、許維寧／台中13日電
台中一中學生錄下師生口角過程，影片中呂師要求學生不要錄影、刪掉影片，一度伸手要拿手機未果。（翻攝自YouTube）
台中一中學生錄下師生口角過程，影片中呂師要求學生不要錄影、刪掉影片，一度伸手要拿手機未果。（翻攝自YouTube）

台中一中高一學生音樂課報告，因內容提及高二課程的南北管樂，又提到「牽亡魂」等因素，遭呂姓教師認為內容「超前」要求刪除，雙方因此爆發口角，有學生錄下雙方對話上傳YouTube，一天十多萬人點閱，網路意見正反兩極。中一中昨提出五點聲明，指明天將聽取學生意見，錄影學生等人也提出三點訴求，要求汰換不適任教師。

影片中，呂姓教師因學生報告內容超出高一所教範圍，要求刪除，學生反駁，若要照課綱走，照課本念就好，只是稍微提到南管北管，就被要求刪除犧牲假日做的報告，反嗆「要刪掉，做個屁啊？」

呂姓教師不滿學生說話態度，以及報告提及「南北管是牽亡魂」，大罵「現在的學生可怕到極點」，學生再反擊「文化部說牽亡魂是無形文化資產」。老師發現有學生在錄影，要求刪除，錄影學生則回應「我有錄影的權利」。

中一中表示，呂姓教師授課30多年，教學嚴謹認真，雖曾發生其他師生衝突事件，但未有學生正式投訴；事發後校方已展開輔導，目前雙方情緒已緩和，明天會請師生雙方溝通協調。

對於校方說法，拍攝影片的紀同學則反駁，輔導老師以斥責態度說影片涉及違法，導師還嘲諷反問「拍這影片你很開心嗎？」讓他感受不舒服，並未受到校方所謂的「情緒安撫」。

紀同學還說，導師對他說「會把有聲援的同學一個一個找出來問」，讓他覺得「壓迫感很大」。紀同學也與班上約十名同學站出來，並提出三點訴求，包括希望學校汰換不適任教師，公開透明處理該案、還給學生安靜受教的學習空間。

中一中表示，尊重學生發言，前天行政團隊跨處室討論結束，已超過學生放學時間，明天上午會通知學生開會，聽取學生意見並了解上課狀況。

台中市教育局表示，將請學校保障學生學習權益，了解課程作業與學生報告的認知落差，請教師注意情緒控管。

全教總理事長侯俊良表示，現在的教學現場幾無範圍，學生有自發探索都應給予鼓勵。人本教育基金會執行長馮喬蘭則說，學校應告訴學生碰到失控的狀況，應可循相關機制如輔導室、學務處等方式處理，才不會讓學生求助無門。

教育局 攝影 YouTube

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