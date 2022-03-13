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356項指示用藥 擬取消健保給付 感冒、腸胃藥居多

記者沈能元／台北13日電
健保署近期將討論對多項指示藥品暫停健保給付，常見指示用藥包括感冒糖漿、肛塞劑等。（記者曾原信／攝影）
健保署近期將討論對多項指示藥品暫停健保給付，常見指示用藥包括感冒糖漿、肛塞劑等。（記者曾原信／攝影）

健保署逐年取消指示用藥給付品項，近日提出年用量少於5000人的感冒藥、腸胃藥等，總計356項，邀請醫藥界等代表研擬取消給付，初估每年可減少支出台751萬元（台幣，下同，約26.4萬美元）。但醫界認為恐增加民眾負擔，藥界認為應盡量回歸健保法；健保署則表示，各界意見分歧，將於月底前蒐集各界看法，再作討論。

健保法規定不給付指示藥品，為兼顧民眾用藥權益，部分指示藥品一直由健保給付。健保署醫審及藥材組科長連恆榮說，健保逐年取消指示藥品給付，2005年給付1200多項、年藥費約23億元，降至去年851項、藥費約14.7億元；若再減少給付，總給付品項約為495項。

健保署統計，去年指示藥品申報量前3名，第一名是用於改善便秘的軟便劑，1年藥費2.4億元，第二名是胃藥，1年藥費1.44億元；第3名是止痛藥，1年藥費9100萬元。前10名共有4款軟便劑，藥費總計3.61億元，連恆榮說，可能因為高齡化、生活壓力大等，民眾常有便秘問題。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，一旦取消這356項指示用藥給付，可能受影響藥品，腸胃藥包括永勝藥品的「宜胃錠」、惠勝「固胃錠」，綜合感冒藥則有人人化學製藥的「利風錠」等。此外，還可能包括糖尿病患者舒緩手腳神經麻痺、疼痛的維他命B12營養素「彌可保」，或含銀杏成分的藥品。

「取消指示藥品健保給付，主要是這類藥品安全性高，且應培養民眾自我健康照顧意識。」台北市藥師公會理事長張文靜說，民眾自行購藥會比較珍惜。藥師易麗珍說，指示藥品使用占比不高，即使取消給付，也有其他藥品可取代。

但基層醫療協會理事長林應然說，許多民眾可能因感冒、腸胃不適到診所就醫，需要使用指示用藥，若往後必須依醫師指示到藥局自費買藥，可能增加民眾就醫負擔，健保署應要從長計議。連恆榮說，是否取消這356項指示用藥給付，醫藥界意見分歧，需審慎評估，將進一步開會討論。

健保 糖尿病 藥局

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