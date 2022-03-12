台灣史上最大工殤案 RCA工人再贏 已勝訴5.7億

最高法院11日判決RCA受害工人勝訴，工殤協會與聽判的工人均十分興奮，認為這是遲來的正義。（記者潘俊宏／攝影）

纏訟近30年，堪稱是台灣史上最大工殤案的RCA汙染案，最高法院昨做出最新判決，再判24人獲賠5470萬元(台幣，下同)確定，目前員工共已勝訴5億7000多萬。

美國無線電公司（RCA）52年前在台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，最高法院四年前判262人獲賠5億1000萬元確定。

最高法院昨判決RCA應賠償的理由，認定員工的死亡、罹病與RCA的加害行為有因果關係，且奇異等三公司適用揭穿公司面紗原則，應與RCA同負賠償責任。

此外，另有222人在高院 更一審未獲賠，最高法院昨撤銷、發回高院重新審理的理由中，特別引司法院釋字第372號解釋、第689號與第785號解釋理由書指出，身體權、健康權都受憲法保障，心神安寧或情緒等影響心理健康等因素，都應納入健康權保護範圍，包括因毒物入侵而恐懼罹病，是一般人正常合理懷疑或心理反應，此種長期負面情緒，已構成健康權受損，並不限於「疾病」或有具有治療必要性。

最高法院在這分判決中對健康權的闡述，對於未來勞工 傷害的案件影響甚大。

昨天現場數十名RCA員工聽聞判決後，高興大聲歡呼，「RCA工人，我們贏了」。RCA員工關懷協會理事長杜津珠說，「聽到宣判有點安慰，我們之前一直覺得法院都沒顧慮到心理層面，現在最高法院有考慮到，這是非常覺得安慰的地方」，「我們全贏」。

高院更一審未獲賠的222人，最高法院分為三種狀況，一是罹患卵巢癌、子宮肌瘤、高血壓 、心律不整等疾病的勞工，其次是沒有外顯疾病者，最後是一名過世的婦人生前未合法選定。