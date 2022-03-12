義富商跨國爭女兒 台空姐「1原因」輸監護權

台灣詹姓空姐與義大利富商爭女案，由於女童將在3月14日出境，投書蔡英文總統「訴苦」希望可留在台灣。詹女因之前將女兒從義大利帶回台灣而挨告準略誘，她11日赴台北地檢署出庭。（記者賴佩璇／攝影）

義大利 藍姓富商八年前和詹姓空姐為女兒上演跨國搶人大戰，台北地院先前裁定由父親單獨行使八歲女童親權，並訂下周執行、女童要隨父親出境，女童寫信向總統蔡英文 「求救」，希望留在台灣，富商告詹女偽造文書、略誘等罪名，台北地檢署昨開庭，詹女泣訴如果沒辦法留下女兒，希望女兒長大後回來看她。

藍男2007年因公在台灣認識詹女並交往，二人在2014年未婚生下一女，2017年底，藍男以探望祖母為由，帶女兒回到義大利家族團聚20天，除提前九天帶女童出國，且歸期一延再延，成為跨海搶人的引爆點。

台北地院指出，女童父母無婚姻關係，出生後由父母約定共同行使親權，因家事法庭調查後認為詹女有不友善行徑，今年初裁定女童親權由藍男單獨行使，女童將於3月14日出境。

詹女指出，2019年初，她前往義大利探視女兒，女兒說不想再和媽媽分開，但藍男不拿出女兒的護照，所以她向台灣駐義大利代表處申請遺失補發，並將女兒帶回國內。

藍男指控，當時法院已經裁定，詹女應該把女兒交給他帶去義大利，卻謊稱孩子護照遺失，強行把孩子帶回台灣，涉準略誘及違反保護令等罪。

藍男並質疑詹女，「一個只有八歲的小二女生，怎麼可能寫信給總統？」詹女落淚反駁，「孩子的爸爸五個月沒跟孩子聯絡，我會交付孩子，但如果她不想離開我，我也沒辦法」。

北院指出，詹女雖提起抗告都遭駁回確定，但詹女未遵守裁定，將女兒交付藍男。依據監理人訪視報告，雙方雖對女兒關愛至深，但如何行使親權無共識，女童返台後，詹女不積極讓父女聯繫，甚至阻絕，明顯有疏失，且對女兒未來無明確規劃。

詹女偽稱護照遺失而補辦護照，帶回女兒的不適法行為，侵害父女的親權，且詹女長達二年未依法院裁定交付女兒，未考量女兒最佳利益，對非同住的藍男不友善。

刑事部分，全案在2020年首度偵查時，檢方以罪嫌不足處分不起訴，再議後被高檢署發回，2021年再次不起訴，藍男再議又成功，北檢昨第三度偵辦開庭。