台劇組意外釀2死… 攝影師救人失足 拍片雙雙墜谷亡

栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有兩名男子落水，被救起時已無生命徵象。（圖：民眾提供）

苗栗縣南庄鄉神仙谷昨驚傳80人劇組拍片，黃姓攝影 師及王姓助理摔落岩盤下方深潭，救難隊出動直升機吊掛送醫，兩人仍回天乏術。意外地點曾是電影 「賽德克巴萊」取景處，但青苔濕滑，儘管已加強防護，但往年仍常有遊客失足喪命或溺斃，過去曾5年內至少奪走10條人命，成了名副其實的「死亡谷」。

南庄鄉長羅春蓮表示，這個劇組有發公文，申請3月10至15日共6天，演藝與工作人員總計80人，要拍攝「初擁」影集，神仙谷是開放區域，曾要求拍攝過程不得破壞當地生態環境或製造垃圾，也提醒注意安全，沒想到還是發生憾事。

消防局指出，昨天下午3點49分接到報案，神仙谷發生落水意外，派遣四個分隊趕往救援。據現場回報，38歲黃姓攝影師與34歲的王姓助理，收工時助理不慎絆到腳滑落，攝影師試圖要拉他一把，結果也跟著摔落岩盤下方的深潭，兩人被救起已呈現心肺功能停止，救難人員架設繩索搬運，直升機緊急吊掛送醫，但搶救後仍宣告不治。

南庄鄉鹿場部落下方1.5公里的神仙谷是風美溪、鹿湖溪的匯流處，兩溪斷層形成落差30公尺的雙瀑布，景致壯麗，不僅是知名景點，更是電影取景處，但岩盤上方的溪床生長青苔，看似安全，其實相當濕滑，早年意外頻傳，死傷不斷，參山國家風景區管理處在神仙谷增建步道 、架設吊橋，禁止遊客再進入岩盤上方的溪床，近年到神仙谷遊玩賞景，已較以往顯得安全多了，不料仍傳出有劇組拍片意外。