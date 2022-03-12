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Taiwan+淪錢坑？1年可拍2部魷魚遊戲

記者吳亮賢／台北12日電

民眾黨立法院黨團昨指，蔡政府每年投資十億多元台幣經營國際影音平台「Taiwan+」，卻成效低落，App下載數只有3.6萬次，「數位轉型淪為數位錢坑」；立委高虹安質疑，政府數位轉型大撒幣，每次都讓政委唐鳳當代言人，「但系統和App出包、難用的時候，唐鳳又在哪？」

民眾黨團指出，「Taiwan+」66.8%使用者來自台灣、55.8%點擊數來自國內。民眾黨新北市議員參選人吳達偉說，如果下載率和觀看人次持續低迷，就應該有退場機制，將每年10億元台幣預算轉投資台灣原創影音；他並舉例，如果是一年10億元預算，可以拍20部俗女養成記、12季華燈初上、2部魷魚遊戲。

高虹安表示，民眾黨團去年審預算時就對Taiwan+經營成效有質疑，但文化部空有檢討，卻沒有實際改善；行政院新設的數位發展部預計7月掛牌，如唐鳳真接掌數位發展部，一定要好好幫政府部門把關。

民眾黨團幹事長張其祿指出，至今總統府、國發會、五院到各部會上架的App，從278個精簡到72個，但多數閒置，其中27個超過一年沒更新，57個近一個月下載次數小於5000次，30個App總下載次數低於1萬。

App 預算 投資

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